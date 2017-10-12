أعلن نائب مدير الجامعة للأبحاث د.طاهر الصحاف أنه تحت رعاية مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري ينظم قطاع الأبحاث حفل تكريم الفائزين بجوائز الأبحاث في جامعة الكويت، وتكريم المخترعين الحاصلين على براءات الاختراع، والباحث المتميز وأفضل باحث من الشباب في مجال العلوم والإنسانيات، وجائزة طلبة الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة للفائزين في فعالية الملصق العلمي للعام الأكاديمي 2016/2017 وذلك يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر المقبل في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر، في قاعة المؤتمرات 119 ـ مبنى مدير الجامعة ـ الحرم الجامعي الخالدية.