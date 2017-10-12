توجه رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله فلاح الصعفاك بشكره للجموع الطلابية التي أعطتهم ثقتها وأن الهيئة الإدارية للاتحاد قد تشرفت بتمثيلهم لمقاعد الاتحاد، كما توجه بشكره وتقديره لجميع مسؤولي الهيئة عما بذلوه من جهود وتعاون مثمر مع الاتحاد لخدمة الجموع الطلابية.

وأوضح أن الهيئة الإدارية للاتحاد راضية كل الرضا تجاه ما قدمته لطلاب وطالبات الهيئة، حيث سعت بكل طاقتها وعلى مدار عام كامل لتذليل الصعوبات التي واجهت الطلبة وقد تمكنت بفضل من الله تعالى ثم بجهود جميع منتسبي الاتحاد من تحقيق سلسلة إنجازات وبرامج وأنشطة نفخر بها، ونأمل أن تكون قد نالت رضا واستحسان الطلبة.

وطالب الصعفاك زملاءه بالحرص على حضور الجمعية العمومية للاتحاد الذي ستنعقد صباح يوم السبت الموافق 14/10/2017 بالمقر القديم لكلية التربية الأساسية بالعديلية، وتجري عملية اختيار أعضاء الاتحاد الجدد بكليات ومعاهد الهيئة يوم الاثنين الموافق 16/10/2017، متمنيا لجميع زملائه المرشحين السداد والتوفيق، وأن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، ونسبة مشاركة كبيرة من قبل الناخبين تعكس مدى رقي الوعي النقابي لدى طلاب وطالبات الهيئة في أجواء تنافسية شريفة بعيدا عن التعصب.

وبين الصعفاك أن من أبرز إنجازات الاتحاد على سبيل المثال ما يلي:

1- زيادة ميزانية الفصل الصيفي بنسبة 80% لتقليص مشكلة الشعب المغلقة.

2- تفعيل قرار توفير خصم الكتب الدراسية بنسبة 60% بعد إلغائه من قبل الهيئة.

3- توفير أجهزة سحب آلي (كي نت) وتوزيعها على كليات ومعاهد الهيئة بنين وبنات.

4- السماح لأبناء الكويتيات بالتحويل بين كليات ومعاهد الهيئة وتغيير التخصص.

5- فتح مقرر ميداني (1) بكلية الدراسات التكنولوجية بالفصول الاعتيادية وعدم اقتصار طرحه على الفصل الصيفي.

6- افتتاح المجمع الرياضي بالشويخ.

7- افتتاح فرع التربية الأساسية بالجهراء.

8- الموافقة على افتتاح عيادة طبية بكلية التربية الأساسية بنات.

9- استحداث مقررات جديدة ضمن صحائف التخرج المطورة للبرامج والتخصصات العلمية بكلية التربية الأساسية.

10- تنظيم حملة «لبيك يا أقصى».

11- عمل إحصائية لمعرفة عدد الحاصلين على إنذارات واستدعائهم لإيجاد الحلول المناسبة لرفع الإنذارات ومساعدتهم لمواصلة مسيرتهم الدراسية.

12- موافقة ادارة الخدمات على تغيير أقفال «لوكرات» قسم البدنية لتوزيعها على الطلبة.

13- توفير باصات لنقل طالبات من التربية الأساسية بالعارضية إلى الأساسية بالجهراء.

14- موافقة إدارة الهيئة على توفير مكائن شحن للهواتف النقالة.

15- الموافقة على مشروع جمعيات تعاونية «مصغرة» في كليات ومعاهد الهيئة «بنين وبنات».

16- حصول برنامج اللغة الفرنسية على استقلاليته وانفصاله عن قسم اللغة الانجليزية.

17- استقبال الطلبة بكليات الهيئة خلال فترة التسجيل ومساعدتهم في تسجيل جداولهم.

18- توفير فروع لعدد 3 محلات عصير موزعة على 12 كلية ومعهدا.

19- توفير مكائن السحب الآلي وتوزيعها بكليات ومعاهد الهيئة لخدمة الطلبة.

20- رفع الحد الأقصى من مقاعد الطلبة في الشعب الدراسية بجميع الفصول الدراسية.

21- البدء بزراعة وترميم ملعب كلية التربية الأساسية بالعشب لخدمة الطلبة.

22- تدشين مشروع مستشارك القانوني والذي يتيح للطالب الاستشارة المجانية والحفاظ على حقه القانوني.

23- الموافقة على إنشاء مبنى جديد بكلية التربية الأساسية لزيادة القاعات الدراسية.

24- تدشين حملة الشعب المغلقة وتقديم تصور للجنة التعليمية في مجلس الأمة لوضع حلول جذرية لها.

25- استقلالية الاتحاد في تحركاته ومطالباته.

26- تدشين حملة «الكويت تناديكم» وتوقيع 18 نائبا عليها.

27- لأول مرة استحداث منصب للطلبة الوافدين للمطالبة بحقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم.

28- تفعيل دور المرشد الأكاديمي في كليات الهيئة.

29- تدشين حملة «اتحاد القلوب لإغاثة حلب» واقيمت بالتعاون مع لجنة النجاة الخيرية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

30- تفعيل وتطبيق نظام الباي فورس ما بعد السحب والإضافة.

31- تمديد فترة مدة البقاء لذوي الإعاقة.

32- توفير مظلات لمواقف السيارات بكلية العلوم الصحية.

33- إذن 10 دقائق تأخير لذوي الإعاقة فيما بين المحاضرات.

34- فتح مواقف السيارات بكلية الدراسات التكنولوجية بنين أمام الطلبة.

35- منح أولوية تسجيل الجداول لذوي الإعاقة، وكذلك للمتفوقين.

36- إلغاء رسوم ملصق دخول السيارات في كليات ومعاهد الهيئة.

37- موافقة لجنة المشاريع على مشروع حضانة الأطفال الطالبات والنظر لآلية تطبيقها.

38- الحصول على موافقة مجلس القسم العلمي لقسم العلوم الطبية التطبيقية بكلية العلوم الصحية بإتاحة الفرصة للطالب الذي يجتاز «42» وحدة للتسجيل بمادة ميداني صيفي مراكز.

39- دورة لكرة القدم بكل من كلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التجارية وكلية الدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للاتصالات والملاحة.

40- توفير فرع لعصائر «سبيشل جوس» في معهد السكرتارية بنين، حيث كان المعهد يفتقر لوجود مثل تلك الخدمة.

41- موافقة إدارة الهيئة على تطبيق نظام القراءات وجار إعداد اللائحة اللازمة لتطبيقه.

42- تمديد فترة التسجيل للفصل الصيفي بمقرات الاتحاد بعد إغلاقه لمدة اسبوعين.

43- إلزام الهيئة بقبول المستوفين للشروط الذين لم يتم قبولهم من المستجدين بتخصصات التربية الأساسية.

44- توفير طاولات في ممرات الكليات والمعاهد لمساعدة الطلاب والطالبات والإجابة عن استفساراتهم وكل ما يتعلق بمسيرتهم الدراسية.

45- توفير ملعب كرة القدم يومين في الأسبوع مجانا للطلبة.

46- مساعدة الطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات في عملية التسجيل، وذلك خلال فترة التسجيل للفصول الدراسية.

47- إقرار مشروع إنشاء صالة جديدة لتسجيل الطالبات بكلية التربية الأساسية بنات.

48- تفعيل ايقونة التسجيل لذوي الإعاقة.

49- إنشاء مصعد لذوي الإعاقة لسهولة وصولهم لمكتب التسجيل.

50- إعداد مذكرة بمشاكل وهموم الطلبة من غير محددي الجنسية وتقديمها لإدارة الهيئة للعمل على حلها.

51- تشكيل لجنة بالتعاون مع عمادة كلية التربية الأساسية لمساعدة الطلاب والطالبات في تسجيل جداولهم الدراسية ومساعدتهم على التخرج.

52- توفير مذكرات دراسية مجانية وتوزيعها على الطلبة.

53- توحيد البرامج العلمية المطورة بنظام 3 وحدات من خلال استحداث مقررات جديدة ضمن صحائف التخرج المطورة للبرامج والتخصصات العلمية بكلية التربية الأساسية.

54- بروتوكول تعاون بين الاتحاد والهيئة العامة للشباب للتعاون في تقديم الأنشطة الطلابية داخل أسوار الهيئة.

55- افتتاح قناة يوتيوب خاصة بالاتحاد مختصة بنشر برامج وأنشطة الاتحاد والإرشادات اللازمة للطلبة واهم المواعيد الدراسية.