قامت إدارة مكتبة الطالب بافتتاح معرض بيع الكتب الدراسية لطلبة كليتي العلوم والهندسة والبترول بجامعة الكويت خلال الفترة من 10 - 25 أكتوبر الجاري، حيث قامت الإدارة بالتنسيق مع إدارة المكتبات لتوفير جميع احتياجات الطلبة من الكتب الدراسية.

وأفادت القائم بأعمال مدير إدارة مكتبة الطالب عواطف حجي، بأن إدارة مكتبة الطالب بدورها قامت بتوفير كل احتياجات المعرض من أجهزة ومستلزمات لخدمة الطلبة وتسهيلا عليهم في الحصول على كتبهم بسهولة ويسر دون عناء وصولهم إلى إدارة مكتبة الطالب بموقع الشويخ، كما أشارت إلى ضرورة إبراز الهوية الجامعية والجدول الدراسي للحصول على الدعم المخصص للطلبة، على أن تتم عمليات البيع من خلال البطاقة الائتمانية فقط.

وتقدمت حجي بالشكر والامتنان لنائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.جاسم الكندري ولجميع موظفي الإدارة لجهودهم الواضحة وتعاونهم المثمر، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.