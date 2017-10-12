أصدر الصندوق الكويتي للتنمية عددا جديدا من مجلة «الصندوق» عن شهر سبتمبر الماضي متضمنا موضوعات متنوعة تبرز جهود الصندوق ومشروعاته التنموية التي ساهم فيها.

وقال الصندوق في بيان صحافي إن العدد الجديد يسلط الضوء على ذكرى اختيار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني.

وأضاف أن العدد تناول مساهمات الصندوق الكويتي بتقديم قروض ميسرة بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار للإسهام في تمويل مشاريع إنمائية بالدول الأفريقية خلال خمس سنوات.

وذكر أن المجلة تناولت جهود الصندوق الكويتي التنموية في دعم مسيرة التعليم والتدريب والقطاع الخاص والرعاية السكنية على الصعيد المحلي، مبينا أن مساهماته التنموية الخارجية لم تمنع من مساهماته في التنمية داخل الكويت.

وأفاد بأن المجلة استعرضت جهود الصندوق في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت من خلال مساهماته في الحملات والبرامج الخاصة لهذه الفئة سعيا منه إلى تشجيعها ونشر الأمل للتغلب على العقبات التي تواجههم في الحياة وإدماجهم في المجتمع.