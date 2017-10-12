محمد راتب

أعلن مدير التسويق والعلاقات العامة بالإنابة في المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي محمد السنعوسي، أن عشاق الشاشة العملاقة سيكونون على موعد مع أحدث أفلام آي ماكس بالبعد الثلاثي بتقنية الليزر، وهو فيلم «الطقس المتطرف» ابتداء من اليوم 12 الجاري.

وبين أن فيلم «الطقس المتطرف» يأخذنا إلى خطوط المواجهة الخطرة التي لم يرتدها سوى القليلين، حيث يسافر المشاهد إلى الأنهار الجليدية ويشاهدها وهي تنهار من ارتفاع 300 قدم، وإلى الخطوط الأمامية لحرائق الغابات الهائلة والأعاصير المدمرة، بالإضافة إلى الجهود الجبارة التي يقوم بها الباحثون الأبطال في ممارسات الحياة اليومية المحفوفة بالمخاطر وكشفهم عن روابط مدهشة لمساعدتنا على فهم طقسنا المتغير باستمرار وكيفية التكيف معه، حيث يعد الطقس من أكثر القوى الدينامية المشكلة لكوكبنا، لكنه أصبح الآن أكثر تطرفا وتعقيدا من أي وقت مضى.

وذكر أنه قام بترجمة النص د.عماد حمزة وراجع الترجمة عبدالله الشتيل وأنجز التدقيق اللغوي د.أحمد البكري، وتمت دبلجة الفيلم في استوديو التسجيل الصوتي الخاص بالمركز العلمي، وقد علق على الفيلم كل من فيصل صبري وحسين دشتي ولميس الزامل.

وأضاف السنعوسي أن المركز العلمي سيحتفل بيوم الفضاء اليوم 12 الجاري، حيث أعلن أنه تم إعداد برنامج متميز يتضمن العديد من الأنشطة التي تم إعدادها خصيصا لهذه المناسبة، في الفترة المسائية من الساعة 5 مساء حتى الساعة 8 مساء، داعيا زوار المركز العلمي للحضور والاستمتاع بهذه الأنشطة التي أعدها المختصون في المركز.

واختتم بالقول ان زوار المركز العلمي باستطاعتهم التعرف على المواعيد والبرامج والأنشطة عن طريق موقع المركز العلمي على شبكة الانترنت www.tsck.org.kw أو عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام وسناب شات SciCenterKw أو الاستفسار بالهاتف على 1848888.