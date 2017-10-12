تشارك الكويت ممثلة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية في مسابقة المهارات العالمية 2017 التي تنطلق فعالياتها يوم الأحد المقبل في العاصمة الاماراتية ابوظبي بمشاركة 1300 متسابق يمثلون 70 دولة.

وفي هذا الصدد قال نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشؤون التدريب ورئيس الوفد المشارك م.طارق العميري في تصريح لـ «كونا»، ان الهيئة تشارك للمرة الثانية في هذه المسابقة بعد الأولى التي اقيمت في ألمانيا عام 2013.

وأضاف ان «الهيئة تهدف من المشاركة في مثل هذه الفعاليات الى تنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والتي تدعو إلى رعاية الموهوبين وتشجيع إبداعاتهم في مختلف المجالات».

وأوضح العميري ان الهيئة تحرص على توسيع مدارك طلابها وطالباتها الموهوبين وتشجعهم دائما على الإبداع والابتكار وتوجيه هذه الجهود وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية في البلاد.

وأكد حرص الهيئة على إظهار الوجه المشرف والحضاري للكويت من خلال المسابقات والأنشطة المختلفة التي يشارك المتنافسون فيها بما يقرب من 50 مسابقة مختلفة من المسابقات المهارية.