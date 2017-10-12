أعرب مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د. بدر البصيري عن وافر الشكر وعظيم الامتنان لاهتمام وزارة الدولة لشؤون الشباب بالطلبة والطالبات حديثي التخرج من كلية الهندسة والبترول وذلك لمساعدتهم على تمكين المهندسين الشباب من تحقيق طموحاتهم من خلال تقديم رحلات ثقافية تعلمية مع شركة هواوى الكويت.

وأعلن مدير المركز أنه بتعاون وزارة الدولة لشؤون الشباب مع شركة هواوي الكويت تم انطلاق برنامج المسؤولية الاجتماعية السنوي وهو عبارة عن رحلة ثقافية تعليمية في الصين للطلبة والطالبات حديثي التخرج من الجامعة او طلبة الكلية في السنة النهائية قبل التخرج.