مريم بندق

أكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان الطلب النيابي بحجب حق التصويت عن الوزراء طلب غير دستوري.

وأوضحت المصادر أن المادة 80 من الدستور تنص على أن «يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ووفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم». وردا على سؤال حول إيقاف التقاعد الإجباري إلا لمن بلغ 65 عاما استجابة لرسالة النائب صالح عاشور والتي وافق عليها مجلس الأمة وأحالها إلى الحكومة قالت المصادر: قامت الحكومة بإحالتها الى مجلس الخدمة المدنية ولم يتم حتى الآن مخاطبة الحكومة بأي توصيات.

وأضافت ان الرسالة تتعلق بإيقاف الإحالة الإجبارية للتقاعد مهما بلغت سنوات الخدمة والالتزام بالقانون الذي نص على إحالة كل من بلغ 65 عاما الى التقاعد على أن يتم ذلك بصفة عامة وعلى الموظفين في وزارتي التربية والصحة بصفة خاصة.