بشرى شعبان

شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بنائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح في الندوة المتخصصة حول «تنفيذ الكويت أهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان» التي أقامتها وزارة الخارجية في اطار تبنيها مشروعا تنمويا يهدف إلى تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الإنسان في معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي.

وقدم المطوطح كلمة حول الدور الذي تقوم به الهيئة بصفتها المسؤولة عن تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، حيث استعرض اهم المواد القانونية التي منحت الحماية للجميع العاملين في القطاع الأهلي وصيانة كل حقوقهم المادية والمعنوية، وتطرق أيضا الي التطور التشريعي الذي شهده القانون في السنوات الاخيرة نحو المزيد من الامتيازات للعمالة، مثل منع العمل في فترة الظهيرة خلال فصل الصيف وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين لقانون العمل.

كما تطرق أيضا الى مركز إيواء العمالة الوافدة الذي تشرف عليه الهيئة والخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية التي يقدمها المركز للعاملات الوافدات في الكويت وأشار الى ما لقته تلك الخدمات من اشادة دولية من قبل المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان.

وأكد المطوطح ان حرص الكويت على الوفاء بالالتزامات الدولية حول توفير فرص العمل اللائقة والعادلة للجميع وتعزيز نمو عدد العمالة المنتجة، يأتي انطلاقا من ايمانها الراسخ بأهمية تنظيم واستقرار سوق العمل لخدمة الأهداف التنموية.