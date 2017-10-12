دعا قنصلنا العام في البصرة يوسف الصباغ أمس الى مد جسور التعاون الثقافي بمختلف المجالات بين الكويت والعراق.

جاء ذلك خلال زيارة نقيب الفنانين في البصرة فتحي شداد ورئيس قسم السمعية والمرئية في نقابة الفنانين د.سرمد ياسين لمكتب قنصلنا العام.

وقال بيان صادر عن قنصليتنا في البصرة تلقت «كونا» نسخة عنه انه تم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون وامكانية تطوير المشهد الثقافي والفني بين البلدين.

وأكد الصباغ أهمية التاريخ الثقافي المشترك بين الكويت والبصرة، داعيا الى مد جسور التعاون في هذا المجال عبر تلاقي الأفكار الثقافية والفنية التي تعود بمردود ايجابي على الشعبين الشقيقين وتصب في المصلحة الثقافية المشتركة.

من جانبه، ثمن نقيب الفنانين في البصرة فتحي شداد هذا اللقاء واهتمام الجانب الكويتي بالمشهد الثقافي المتمثل بأنشطة نقابة الفنانين.

واعرب عن أمله في التعاون المستقبلي مع الكويت عبر بوابتها المتمثلة في قنصليتها العامة في البصرة بغية اقامة أنشطة وفعاليات مشتركة بين الجانبين.