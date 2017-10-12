بشرى شعبان

نفت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ما جاء على لسان مواطن عبر فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الهيئة حولت إعاقة ابنه من متوسطة الى بسيطة.

وأوضحت الهيئة في ردها على المواطن ان ابنه حصل على شهادة اثبات إعاقة بتاريخ 29/3/2016 وكانت الإعاقة «ذهنية بسيطة»، كما تم اصدار شهادة بتاريخ 6/9/2016 وكانت الإعاقة «اعاقة مزدوجة جسدية متوسطة وذهنية بسيطة»، وفي شهر يناير 2017 تم إصدار شهادة وكانت الإعاقة «اعاقة مزدوجة جسدية متوسطة وذهنية بسيطة» وتم تحديد موعد لجنة جسدية بتاريخ 19/3/2017 وتغيب عن الحضور وتم العرض على لجنة التظلمات بتاريخ 17/5/2017 التي اقرت ان إعاقته ذهنية بسيطة وجسدية متوسطة، وكان القرار طلب اختبار ذكاء حديث ويعرض على اللجنة الحركية للأطفال ثم تم تحديد موعد لجنة حركية بتاريخ 4/6/2017 وتغيب عن الحضور، مشيرة الى ان ولي الأمر لو كان قد حضر اللجنة لكان من الممكن ان يحصل على شهادة اعاقة جسدية شديدة لكنه لم يحضر للمرة الثانية.