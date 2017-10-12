أكدت القنصلية العامة للكويت بمدينة لوس انجيليس في ولاية كاليفورنيا أمس الأول سلامة جميع الطلبة والمواطنين المقيمين في المناطق القريبة من محيط الحرائق التي اندلعت في أجزاء ومساحات كبيرة من المرتفعات الواقعة شمال وشمال غرب ولاية كاليفورنيا.

وأكدت القنصلية العامة في بيان انه منذ إطلاق السلطات المحلية تحذيراتها وقامت بإخلاء بعض القرى والأحياء قامت القنصلية بالتواصل فورا مع الطلبة والمواطنين القريبين من تلك المناطق وبالتنسيق مع اتحاد الطلبة للتأكد من سلامتهم.

وأهابت القنصلية بالمواطنين والطلبة الى الالتزام بما يصدر من تعليمات والابتعاد إلى أماكن آمنة إذا لزم الأمر والتواصل معها على خطوط الطوارئ الخاصة:

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