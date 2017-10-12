صرح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق خلال لقائه مع نقابة العاملين بوزارة النفط بأن حقوق موظفي وزارة النفط لن تمس ونسعى لتعزيز دور الوزارة من خلال موظفي الوزارة ولتحقيق أي مطلب مستحق.

وأكد م.المرزوق أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من العمل بعد اقرار اللوائح الجديدة للمحافظة على الثروة البترولية وفق قانون انشاء الوزارة والقانون رقم 19 لسنة 1973، وأكد أنه سيتم تسكين جميع المناصب الإشرافية في المرحلة المقبلة من خلال لجان مختصة ومفاضلات تتم وفق قانون ونظام الخدمة المدنية .

من جانبه، أكد عادل الحجب رئيس نقابة وزارة النفط على تعديل أوضاع الوزارة وموظفيها من خلال اقرار استحقاقات التي تقدمت بها النقابة خلال الفترة الماضية حيث ان موظفي الوزارة لم يتم اقرار أي ميزة مالية ووظيفية لهم منذ انشاء الوزارة.

وشدد على أن النقابة تدعم أي جهود يقوم بها أي مسؤول بوزارة النفط لتحقيق ماهو أفضل للوزارة وموظفيها، وأكد الحجب دعم الجهود التي تصب في المصلحة العامة والتي يقوم بها وزير النفط لتعديل أوضاع الوزارة في القطاع النفطي ما ينعكس على موظفي الوزارة.

واختتم الحجب بقوله: ان النقابة حريصة كل الحرص على مصالح ومكتسبات موظفي الوزارة من خلال لقاءات مسؤولي الوزارة وتقديم المطالبات المستحقة بما يتوافق مع توجهات الحكومة في الفترة الحالية وان النقابة لن تتوانى في المطالبة لأي مطالب مستحقة.