نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة التأهيل والتقويم دورتي «التفكير الإيجابي» و«التوعية الصحية» وذلك في مدرسة برقان الثانوية للبنات وبحضور أكثر من مائة طالبة.

وتأتي هذه الدورة في إطار برنامج «من أجل مستقبل واع» تحت شعار «شبابنا جل اهتمامنا» الذي أعلن عنه مدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي، ويتضمن البرنامج دورات وورش عمل وحلقات نقاشية متعددة في مختلف محافظات الكويت الست وذلك تحت إشراف إدارة التأهيل والتقويم وبالتعاون مع إدارتي الثقافة الإسلامية والتنمية الأسرية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل فعال ومنتج قادر على تحمل المسؤولية واتباع الأساليب الإرشادية والتربوية، بهدف تحقيق التثقيف الصحي الصحيح، وبيان أثر مواقع التواصل الاجتماعي في التثقيف الصحي الخاطئ، ورفع مستوى التثقيف الصحيح لدى أفراد المجتمع، فضلا عن تنفيذ العديد من الدورات لمواجهة العنف والتفكك الأسري والانحرافات السلوكية، وبيان خطورة الإدمان، وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية.

الجدير بالذكر أن البرنامج يقوم عليه فريق عمل من كبار المحاضرين والمختصين من وزارتي الصحة والتربية فضلا عن جامعة الكويت وعدد من حملة الدكتوراه والماجستير.