ينظم مركز الهداية للتعريف بالإسلام درس في العلوم الشرعية للجاليات الآسيوية من النساء وخصوصا في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، حيث أعلنت إدارة المركز التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي أن النشاط يتضمن وبشكل رئيسي درسا تعليميا أسبوعيا للنساء من الجنسيات الآسيوية وخصوصا السيلانية والفلبينية، وذلك مساء كل يوم ثلاثاء من الساعة 4:30 حتى الساعة 6:00 مساء.



كما يتضمن بعض الأنشطة الاجتماعية ومحاورة المشاركات والرد على استفسارهن.

وأفادت إدارة المركز بأنه ما من أسبوع إلا ويشهد المركز حالات إشهار إسلام ولله الحمد، فتحت شعار كل يوم مسلم جديد (بإذن الله) وصل عدد المهتدين الجدد إلى 77 شخصا منهم 35 رجلا و42 امرأة، من مختلف الجنسيات.

ويهدف النشاط لاستغلال وجود كثير من الجاليات الأجنبية، وحاجة هؤلاء إلى من يرشدهم لدين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة بتوفير دعاة على دراية بلغة كل جالية ليسهل التواصل وتبليغ دين الله.

والمركز إذ يقوم بهذا النشاط فإنه يأمل التفاعل والاهتمام من الناس ممن لديه خادمة يريد دعوتها للإسلام وتعليمها ما ينبغي لها لتعبد الله على علم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم».