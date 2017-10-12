أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية بمشروع غرب عبدالله المبارك ودخلوا قرعة التوزيع مراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية - إدارة خدمة المواطن (المبنى الرئيسي) ـ



وذلك ابتداء من اليوم الخميس خلال الفترة المسائية من الساعة 2:30م حتى 5:30م بمبنى المؤسسة لتسلم المخاطبات الخاصة في بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي للبدء بإجراءات تنفيذ قسائمهم مع إحضار المستندات التالية:

شهادة راتب تفصيلية حديثة للذي يعمل في القطاع الحكومي، أما المتقاعد الذي لا يعمل فعليه احضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل، شهادة من التسجيل العقاري لـ (الزوج/ الزوجة/ الأبناء) حديثة موجهة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.