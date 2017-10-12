أسامة أبوالسعود
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري تخصيص مليون دينار لإقامة مساجد مؤقتة في عدد من مناطق الكويت كبديل عن مصليات «الصفيح». وقال الجبري في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماع مجلس شؤون الأوقاف في الأمانة العامة للأوقاف ان المجلس اتخذ القرار لتكون المساجد المؤقتة بديلا للمساجد المقامة سابقا في تلك المناطق من دون تراخيص وبجهود أهالي تلك المناطق. وأضاف ان تلك المساجد القديمة تقرر إزالتها في إطار حملة إزالة التعديات والمظاهر غير المرخصة المقامة على أملاك الدولة.