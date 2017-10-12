عادل الشنان

تتوجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو تأجيل خصم أقساط الشقق السكنية ضمن مشروع شمال غرب الصليبخات حتى انتهاء الشركات من أعمال الصيانة.

ومن المتوقع أن يصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر أبل قرارا بتأجيل خصم الأقساط لمدة ستة أشهر إضافة الى صرف بدل الإيجار لنفس المدة حتى يتم الانتهاء من جميع الملاحظات الفنية بشأن الشقق التي سلمت مؤخرا للمواطنين أصحاب التخصيص.

وأشارت إلى أن قرار إعادة خصم الأقساط الشهرية ووقف الإيجار سيكون مرتبطا بانتهاء فرق الصيانة من أعمالها وسكن الأهالي في وحداتهم السكنية، مبينة أنه جاء للتخفيف عن المواطنين واستجابة لمطالباتهم.