دعا امين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية وعضو مجلس إدارة جمعية صباح الناصر التعاونية احمد مجبل المطيري جميع القائمين على العمل التعاوني بضرورة دعم وتكريم الشباب الكويتي المتميز في المجال العلمي والتربوي وفي شتى المجالات الاخرى وتحفيزهم على استكمال مسيرتهم برفع أسم الكويت في شتى الميادين والمحافل الدولية.

وقال المطيري في تصريح صحافي: ايمانا منا بدور الشباب الكويتي في مجال البحث العلمي الذي يصب بصالح دولتنا الكويت بإضافة الى ضرورة دعمهم لمواصلة مسيرتهم في العلم ولدور الجمعيات التعاونية البارز بدعم هؤلاء المميزين الذين دائما يرفعون اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية ، فانني قدمت اقتراح لمجلس ادارة جمعية صباح الناصر التعاونية لتكريم د. مشاري سعد المطيري الحاصل على المركز الرابع عالميا كأفضل بحث دكتوراة لعام ٢٠١٧ في مؤتمر الاتحاد الاوربي ، كما انه حاز على براءة اختراع بمعالجة التربة النفطية الملوثة ، وذلك تقديراً للانجاز الكبير الذي حققه بأسم الكويت ، مؤكدا على ثقته باخوانه رئيس واعضاء مجلس الادارة وحرصهم على تكريم د. مشاري واي شاب كويتي يحذوا حذوه.

وطالب المطيري المسؤولين بالدولة بضرورة دعم الشباب الكويتي الذي اثبت للجميع وامام العالم انه قادر على رفع اسم الكويت عاليا واعادتها الى مكانها الطبيعي في مقدمة الدول المتقدمة ، وأهمية تسكينهم في المناصب الحكومية التي يستحقونها وهم اولى بها من غيرهم ، مذكرا الجميع بالتوجيهات السامية لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وحرصه الدائم والمتكرر على ضرورة دعم الشباب الكويتي وتذليل جميع المصاعب والعقبات التي تواجههم.