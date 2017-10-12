بشرى شعبان

كشف وكيل وزارة الشؤون، سعد الخراز، أنه خلال شهر سيتم توقيع عقد لبناء مقر جديد لجمعية المكفوفين على مساحة 3 آلاف متر وبقيمة تصل إلى مليون و 700 ألف دينار في الساحة المقابلة للمبنى الحالي ، بحيث تقوم إدارة الخدمات ببنائه على أن يتم استغلال المبنى الحالي للجمعية كمواقف خاصة لها.

وقال انه تم الانتهاء من كافة الإجراءات من حيث التصميم ولجنة المناقصات، موضحا أن الملف الآن لدى ديوان المحاسبة في مراحلة الأخيرة ، حيث سيكون المبلغ من ميزانية2017/ 2018 وسيدخل في الميزانية القادمة 2018/2019.

وذكر الخراز أنه سيتم أيضا إنشاء مبنيين مبنى خاص لخدمات المسنين في منطقة اشبيلية على مساحة 5 آلاف متر والآخر في حولي على مساحة 2500 متى بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليون دينار كويتي، موضحا أن العمل جار للانتهاء من الإجراءات الخاصة بهما .