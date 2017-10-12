انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الخميس، إلى مستوى 0.301 دينار بينما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.358 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 0.399 دينار وارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 0.؟310 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة واصل الدولار تراجعه أمام نظرائه الرئيسيين الآخرين في تداولات أمس الأربعاء ليتداول قرب أدنى مستوى له من أكثر من أسبوع مع استمرار الشكوك حول إصلاح الضرائب الأمريكية المحتملة قبل نهاية العام الحالي.