أعلن المتحدث الرسمي في شركة نفط الكويت نائب الرئيس التنفيذي للمالية والإدارية بالوكالة، مناحي العنزي، أن حريقا وقع في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة من مساء أمس الأربعاء في أحد مواقع العمل بحقل برقان.

وقال العنزي في بيان نشرته (نفط الكويت) على حسابها الرسمي في موقع (تويتر)، إن الحادث نتج عنه إصابة أربعة أشخاص من عمال المقاول المشرف على الموقع بحروق إصابة أحدهم من الدرجة الثانية وجار حاليا علاج المصابين في مستشفى الأحمدي.

وأكد أن الفرق المعنية من شركة نفط الكويت حضرت فورا إلى الموقع وتمت السيطرة على الحريق في حينه والتعامل معه حسب الإجراءات المتبعة لدى الشركة.