أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة على المطاعم و المحلات بمنطقة حولي .



وفي هذا الصدد أوضح رئيس فريق الطوارئ، رياض الربيع، أن الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية مشدداً على عدم التهاون بتطبيق القانون .



وأشار الربيع بأن الحملة التي قامت بها النوبات (ب) و (ج) قد أسفرت عن تحرير 56 مخالفة تمثلت في تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية ، إقامة إعلان للنشاط بدون ترخيص، استغلال مساحة خارج حدود المحل، تداول مواد غذائية تالفة ، نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مرخصة .



و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر ‪ أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.