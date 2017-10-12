أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة على المطاعم و المحلات بمنطقة حولي .
وفي هذا الصدد أوضح رئيس فريق الطوارئ، رياض الربيع، أن الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية مشدداً على عدم التهاون بتطبيق القانون .
وأشار الربيع بأن الحملة التي قامت بها النوبات (ب) و (ج) قد أسفرت عن تحرير 56 مخالفة تمثلت في تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، العمل قبل الحصول على شهادة صحية ، إقامة إعلان للنشاط بدون ترخيص، استغلال مساحة خارج حدود المحل، تداول مواد غذائية تالفة ، نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مرخصة .
و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.