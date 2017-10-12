المطيري : نحرص على أن يكون للطبيب العربي صوت في صنع القرار الطبي "عالميا"

عبدالكريم العبدالله

شاركت الجمعية الطبية الكويتية بالمؤتمر العام للجمعية الطبية العالمية الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية في "شيكاغو".

واكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية ، ورئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، د.محمد المطيري، في تصريح صحافي، أن دولة الكويت ممثلة بالجمعية الطبية الكويتية هي الدولة العربية الوحيدة التي شاركت بالمؤتمر بصفتها عضو فعال في جميع لجان وقرارات الجمعية الطبية العالمية على مدو عامين.

وذكر انه أنه تم خلال هذا المؤتمر الموافقة النهائية على التعديلات المقترحة من اللجان المختلفة، والتي شاركت فيها الجمعية الطبية الكويتية على إعداد وثائق مهمة منها إعلان جنيڤ وإعلان هيلنسكي وأخلاقيات مهنة الطب وحماية الطفل من الإساءات الجسدية والنفسية وغيرها الكثير من اللوائح المهمة التي تنظم مهنة الطب.

وأفاد بأن الجمعية الطبية الكويتية دعت الأمين العام للجمعية الطبية العالمية، د. أوتمر كلويبر، لحضور مؤتمر الجمعية الطبية في ٢٤-٢٥ نوڤمبر القادم لإلقاء محاضرات عن أهم الوثائق الصادرة عن الجمعية الطبية العالمية، وكذلك للالتقاء برؤساء الجمعيات العربية التي ستتواجد في اجتماع اتحاد الأطباء العرب الذي سيقام على هامش مؤتمر الجمعية الطبية الكويتية.

وتابع : الجمعية تحرص وتسعى خلال الاجتماع الذي سيعقد بمؤتمر الجمعية الطبية الكويتية على دعوة الاطباء العرب للمشاركة بعضويتهم بالجمعية الطبية العالمية ليكونوا شركاء معنا في الاجتماعات مما له دور كبير في ان يكون للطبيب العربي صوت في صنع القرار الطبي على مستوى العالم.



والجدير بالذكر أن الجمعية الطبية العالمية هي اتحاد مستقل يتألف من جمعيات طبية وطنية من 102 بلد، وتمثل أكثر من تسعة ملايين طبيب، وتسعى الجمعية التي تعمل باسم المرضى والأطباء إلى تحقيق أعلى المعايير الممكنة على مستوى الرعاية الطبية وآداب المهنة والتعليم وحقوق الإنسان ذات الصلة بالصحة لجميع الناس.