تواصل دولة الكويت حملتها الإنسانية بالتكفل بعلاج أكثر من 180 من المدنيين المصابين الذين بترت أطرافهم من أهل الموصل من خلال تركيب الأطراف الصناعية في مستشفى خاص بمدينة أربيل.

وقال القنصل العام لدولة الكويت في أربيل د.عمر الكندري، اليوم الخميس، أن هذه الحملة الإنسانية تأتي ضمن المشاريع الطبية التي تنفذها دولة الكويت لخدمة العراقيين النازحين والمتضررين من جراء العمليات العسكرية التي جرت أخيرا لتحرير الموصل وأطرافها.

وأضاف أن الحملة الطبية تقوم حاليا بمعالجة اكثر من 180 حالة بترت أطرافها من خلال تركيب أطراف صناعية لها في مركز طبي خاص في أربيل بدعم من الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.