أعلن مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية، أن حركي حماس وفتح اتفقتا على تمكين الحكومة لتقوم بمهامها بشكل كامل في القطاع، في موعد أقصاه حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وأضاف أن الحركتين اتفقتا كذلك على استلام حكومة الوفاق كافة معابر غزة في موعد أقصاه بداية نوفمبر .

وكان رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، بالتوصل إلى اتفاق بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، ورأى فيه "اتفاقا نهائيا" لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال عباس لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، "أحيي ما تم التوصل إليه من اتفاق بين حركتي فتح وحماس في القاهرة"، مشيرا إلى "أنه أعطى أوامره لوفد حركة فتح للتوقيع فورا على الاتفاق".

وأضاف انه "تلقى تقريرا مفصلا من وفد فتح"، معتبرا أن "ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقا نهائيا لإنهاء الانقسام".

وشكر عباس القيادة المصرية على "الجهود الكبيرة التي بذلتها لإنجاح التوصل للاتفاق".

وأعلنت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضاتهما برعاية مصرية، في خطوة إضافية لتحقيق المصالحة بينهما بعد عقد من الانقسام.

ويفترض أن يعقد رئيسا وفدي فتح عزام الاحمد وحماس صالح العاروري مؤتمرا صحافيا في القاهرة لإعلان مضمون الاتفاق.