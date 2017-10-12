

وقعت المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري اتفاقية مع المجموعة المالية (هيرميس) للتنمية الاجتماعية لاعادة تاهيل قرية (نجع الفوال) في محافظة الاقصر.

وقالت العضو في المبادرة د.موضي الحمود على هامش مؤتمر صحفي عقد في جمعية الهلال الاحمر الكويتية اليوم بهذا الصدد إن الاتفاقية تهدف الى إعادة إعمار مخبز و 94 بيتا ومركز تاهيل للشباب.

وأضافت الحمود ان المبادرة بدأت بمساعدات غذائية مع بنك الطعام في التمويل الغذائي ووصلت حاليا الى اعادة ترميم وتأهيل القرى لتكون مشاريع متكاملة تقام بالتعاون مع هيئات ومؤسسات في مصر لانجاز هذه المهام.

واعربت عن سعادتها لما تم انجازه من اعادة تعمير المنازل وتاهيل البيوت والبنى التحتية مؤكدة الحرص على توسيع المشاريع في باقي المحافظات .

وذكرت ان المبادرة بصدد افتتاح قرية (دويرة) في محافظة اسيوط التي تم تمويلها لاعادة تاهيلها وسيكون الافتتاح نهاية الشهر الجاري مشيدة بالمتبرعين الكويتيين على مساهماتهم السخية في المبادرة.

واوضحت ان المبادرة تأتي بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي التي قدمت جميع التسهيلات للمبادرة مشيدة بجهودهم في دعمها.

من جهتها قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية (هيرميس) للتنمية الاجتماعية هناء حلمي في المؤتمر الصحفي إن المشروع يتضمن اعادة بناء نحو 90 في المئة من منازل قرية النجع مشيرة الى ان اغلب المنازل غير آمنة ولا تصلح للسكن.

واضافت انه سيتم انشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومركز خدمي ومخبز نصف آلي الى جانب صيانة وترميم مدارس القرية وترميم عدد من المشاريع الاقتصادية.

ولفتت الى ان هذا هو التعاون الثاني مع المبادرة الكويتية حيث كان التعاون الاول في عام 2014 بتقديم معونة اولى بمبلغ تسعة ملايين جنيه (ما يعادل 510 آلاف دولار امريكي) لتطوير قرية المخزن في محافظة قنا مضيفة ان المشروع اكتمل ويقوم اهالي القرية بالاستفادة منه.

وقالت ان المشروع المقبل سيكون في محافظة الاقصر التي تعاني من فقر مدقع وسيخدم 60 الف نسمة سواء بشكل مباشر او غير مباشر مبينة ان تكلفة المشروع تقدر ب 53 مليون جنيه مصري (ما يعادل ثلاثة ملايين دولار) ومن المتوقع ان يكتمل تنفيذه خلال عامين.

وبينت ان المبادرة الكويتية ستساهم بمبلغ 23 مليون جنيه مصري (056ر303ر1 دولار امريكي) مشيرة الى ان شركة (هيرميس) ستقوم بتغطية باقي التكلفة المقدرة ب 30 مليون جنيه مصري (128ر697ر1 دولار).

واوضحت حلمي ان مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية هي منظمة مستقلة غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على توفير منح وتبرعات مالية لدعم برامج التنمية المستدامة ورعاية مبادرات وبرامج الحد من الفقر.

يذكر ان المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري اسست في عام 2013 بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي وتهدف الى تقديم يد العون للشعب المصري.