أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بالدور البارز الذي يقوم به رجال الحرس الوطني في الدفاع والأمن، مؤكدة أن تجربة الحرس الوطني في خدمة المجتمع المدني ومساندة أجهزة الدولة نموذج مميز يحتذى.

جاء ذلك خلال استقبال الصبيح لوفد من الحرس الوطني برئاسة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، يرافقه مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك،

ونقل الوكيل للوزيرة تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، وأكد سعي الحرس الوطني إلى تحقيق شراكة فعلية مع مكونات المجتمع سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتعاون معها حتى تتحقق الأهداف المنشودة للدولة في الرفعة والازدهار.

وخلال اللقاء استمعت الصبيح إلى إيجاز عن دور الحرس الوطني في الأمن والتنمية وخدمة المجتمع والمبادرات التي يقدمها انطلاقا من المسؤولية المجتمعية المنبثقة من بنود الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا).

وتناول الإيجاز أهم المبادرات المجتمعية ومن بينها «تنمية ووفاء لكويت العطاء» التي يتبناها الحرس الوطني لتأهيل الشباب الكويتي لسوق العمل وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى تأهيل مجموعة من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحملات التوعية التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني في شتى المجالات.

وناقش الجانبان تشكيل فريق عمل للوصول إلى مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف تطوير وتفعيل قنوات التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة تسهم في ارتقاء المجتمع.

حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سعد إبراهيم الخراز، والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.فاطمة الملا، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي، ونائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للخدمات الطبية د.نادية ابل.

وضم وفد الحرس الوطني مدير مديرية الخدمات الطبية العقيد أنور تقي حسين، ومدير مديرية القوى البشرية العقيد أحمد عبدالرحمن عبداللطيف، ومدير مديرية التوجيه المعنوي العقيد الركن عبدالله صالح نزال، ورئيس فرع الطوارئ الفنية العقيد م.طلال عيسى السعيدي، ورئيس فرع شؤون الإدارة الطبية المقدم سعد عادل سالم، ورئيس فرع المتابعة بالوكالة بمكتب وكيل الحرس الوطني الرائد محمد عبدالرحيم علي.​