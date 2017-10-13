العازمي: مساواة المكفوفين ببقية الإعاقات في صرف الأجهزة التعويضية

إنشاء مبنيين لخدمة المسنين في إشبيلية وحولي ومشروعين لبنك الدم في العدان والجهراء بشرى شعبان

أكدت وزير الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان جمعية المكفوفين الكويتية تعد احد ابرز جمعيات النفع العام نشاطا وتطورا وخدمة لمنتسبيها وارتقاء بالعمل الاجتماعي والثقافي والخدمي وتشكل عنصرا فعالا في المجتمع الكويتي في دلالة واضحة ان جمعيات النفع العام او منظمات المجتمع المدني هي الشريك الثالث من شركاء التنمية في وطننا الحبيب جنبا الى جنب مع القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الوزيرة الصبيح خلال رعايتها احتفالات جمعية المكفوفين الكويتية بمناسبة مرور 45 عاما على إشهارها بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية حسن كاظم ورئيس وأعضاء جمعية المكفوفين.

وأكدت الصبيح ان وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم الكثير من الدعم لهذه الجمعية التي تعطي نموذجا رائعا للعطاء ويحصل منتسبوها من المكفوفين على الكثير من الجوائز والبطولات المحلية والعربية والعالمية، مشيرة الى ان دعم الشؤون لهذه الجمعية يأتي لعدة أسباب منها انها جمعية عريقة وتخدم فئة من فئات ذوي الإعاقة من المكفوفين وتساعدهم على الانخراط في المجتمع ومن ثم فإن الشؤون تشجع المجتمع المدني المبدع والذي يقدم دائما الافكار الجديدة لتحقيق التنمية المنشودة تثمن الدور الكبير الذي تقوم به جمعية المكفوفين الكويتية والتي تسعى وفقا للأهداف التي أنشئت من أجلها الى التعريف بالكفيف بكل الوسائل المتاحة كالحفلات والندوات والدعوة إليها وكل ما من شأنه إظهار قدراته ومواهبه وتوثيق أواصر التعاون بين المكفوفين ونشر الثقافة بين المكفوفين بواسطة كتب ناطقة ومنقوطة وشغل أوقات فراغهم بما يجلب البهجة والسرور إلى نفوس الأعضاء والعمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المكفوفين كما تسعى الى توطيد العلاقات بين أعضاء الجمعية والجمعيات العربية والدولية التي تتشابه معها في الأهداف من خلال العديد من اللجان العاملة لديها ومنها الثقافية والاجتماعية والرياضية ولجان شؤون المرأة والعلاقات العامة وغيرها من اللجان.

وأشارت الى ان هذه اللجان وغيرها تلعب دورا كبيرا في تنشيط الحركة الثقافية والأدبية بالجمعية وتنمية الحس الثقافي لدى الأعضاء من خلال تنظيم الندوات، المحاضرات، الأمسيات الشعرية، المسابقات الثقافية، وتحفيظ القرآن الكريم.

وكذلك تعزيز الروابط الاجتماعية بين أعضاء الجمعية وفئات المجتمع المختلفة من خلال إقامة فعاليات تسلط الضوء على ذوي المواهب الخلاقة من المكفوفين كما تهتم بصقل القدرات والمهارات الرياضية لدى الأعضاء من خلال برامج موجهه يشرف فضلا عن أدوار إعلامية تحقق التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة وإقامة فعاليات تهتم بشؤون المرأة تعزز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات.

ومن جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز ان جمعية المكفوفين تحظى بدعم الوزارة، مشيرا الى انه تقديرا منا لهذه الجهود التي قامت بها الجمعية طوال 45 عاما شاركت وزيرة الشؤون وممثلي هيئة المعاقين في هذه الاحتفالية.

ولفت الى انه تضامنا مع الجمعية سيكون خلال شهر توقيع عقد لبناء مقر جديد لجمعية المكفوفين على مساحة 3 آلاف متر وبقيمة تصل الى 1.7 مليون دينار في الساحة المقابلة للمبنى الحالي، بحيث والمبلغ من الوزارة وتقوم ببنائه إدارة الخدمات ويتم استغلال المبنى الحالي للجمعية ليكون مواقف خاصة لها.

وقال انه تم الانتهاء من كل الإجراءات من التصميم ولجنة المناقصات والموضوع الآن لدى ديوان المحاسبة في مراحلة الأخيرة، حيث سيكون المبلغ من ميزانية 2017/2018 وسيدخل في الميزانية القادمة 2018/2019.

وأكد ان المبنى الجديد سيكون دعم من الوزارة وإيمان بالدور الذي تقوم به الجمعية وجهودها ولاستمرار عطائهم المستقبلي. وأوضح ان الوزارة تدعم الجمعيات ذات الطابع الخاص مثل جمعية المكفوفين والوزارة تدرس اي طلبات تقدم لها حول توفير مبان خاصة لمثل هذه الجمعيات.

وأشار الى ان هناك مبنيين اثنين يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهما الاول مبنى خاص لخدمات المسنين في منطقة إشبيلية على مساحة 5 آلاف متر والآخر في حولي على مساحة 2500 متر بتكلفة إجمالية تصل الى 4 ملايين دينار.

وأكد ان هناك مشروعين لبنك الدم في مستشفى العدان ومستشفى الجهراء بدعم من صندوق المشروعات الوطنية يسيران حسب الخطة الموضوعة لهما مع وجود نسبة تأخير بسيطة جدا.

من جانبه، قال رئيس جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي ان الجمعية هي الوحيدة في العالم التي يديرها مكفوفون مما يدل على الثقة الكبيرة التي توليها الحكومة لهذه الفئة، والتي نظمت الكثير من الفعاليات، ويكفيها فخرا استضافة صاحب السمو الأمير في شهر رمضان.

وأشار الى ان الجمعية ستشهد في الايام المقبلة العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية ومسيرة ستنظم بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء يقوم خلالها المشاركون تسليم كتاب «قائد العمل الانساني» لصاحب السمو الأمير لاستذكار أفضاله على الجمعية وعلى العالم بأسره.

وطالب بالاهتمام بالأجهزة التعويضية للمكفوفين أسوة بالصم وذوي الإعاقة الحركية.