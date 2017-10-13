بشرى شعبان

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن الغاء الموافقة لمزاولة الخدمات التعليمية لطلبة ذوي الاعاقة التابعة للهيئة عن مدرسة وحضانة بسبب المخالفات الفنية وغير مطابقتها للشروط المعتمدة من الهيئة، مشيرة الى ان الملاحظات من قبل فريق الرقابة على المدارس والحضانات حول مبنى المدرسة والحضانة بالإضافة الى المناهج وعدم مطابقتها للمناهج الرسمية المعتمدة لكل مرحلة من المراحل الدراسية وبعد توجيه اكثر من إنذار بتلافي المخالفات وتعديل الوضع الا انهم لم يبادروا الى ذلك فكان تطبيق القانون.

واوضحت المصادر ان تراخيص الحضانات تصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية ولكن بعد موافقة الهيئة لمطابقة الحضانة للشروط الخاصة بتقديم الخدمات لذوي الاعاقة، بينما المدارس الخاصة بذوي الاعاقة تكون تراخيصها من قبل وزارة التربية بعد موافقة الهيئة ايضاً.

واعلنت ان هناك ما يقارب 14 مليون دينار مستحقات لبعض المدارس والحضانات التي تتعامل معها الهيئة وتقدم خدمات لذوي الاعاقة بسبب نقص في موازنة الميزانيات السابقة بسبب تحويل مبالغ من القطاع التعليمي الى الطبي في السنوات السابقة، لافتة الى انه سيتم سداد هذه المبالغ مع الميزانية القادمة للهيئة.