فرج ناصر

عقد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان اجتماعا صباح أمس بالجهاز التنفيذي والاستشاري والمقاول لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الدائري (6.5) السريع والذي يجري تنفيذه حاليا بكلفة اجمالية 97 مليون دينار ومن المتوقع إنجازه في نهاية 2019.

وأعلن الحصان في تصريح صحافي عقب الاجتماع عن إنجاز 6%، من المشروع، مشيرا إلى أنه تم التباحث في جميع مجريات العمل داخل المشروع وحث العاملين فيه على بذل المزيد من الجهد لإنجاز المشروع والاستفادة منه في تطوير وتحديث منظومة الطرق والعمل على مواجهة كل التحديات التي تواجهه من خلال التعاون والتنسيق فيما بين جميع الأطراف باعتباره أحد مشاريع الطرق التنموية المهمة، والتي تعول عليه وزارة الأشغال العامة في تحويل جزء من الطريق الدائري السادس وخدمة حركة المرور المتوقعة من جامعة صباح السالم ومن مطار الكويت الدولي بعد تطويره.

وأوضح الحصان أن المشروع الدائري 6.5 السريع يبدأ من نقطة التقاطع مع الدائري السابع جنوب عبدالله المبارك وينتهي عند نقطة التقاطع مع طريق الملك فيصل طريق 50 ويتضمن المشروع ايضا إعادة تأهيل الطريق القائم 6.2 ليصبح بنفس المواصفات الهندسية للطرق 6.5 كما يشمل المشروع ايضا التقاطع مع طريق الدائري السادس وذلك لتأمين مدخل مباشر لجامعة صباح السالم الجديد، حيث يبلغ الطول الإجمالي 18.5 كم ويتضمن المشروع 8 تقاطعات 2 سفلي و6 علوي بالإضافة إلى 9 جسور للمشاة.