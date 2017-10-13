عبدالله الراكان

اختتمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملة التبرعات لصالح أطفال الأسر المحتاجة تحت شعار «بالعلم نضيء الكويت» في مجمع الأفنيوز.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير، إن هذا التبرع ساهم بتسديد جزء من تكاليف أبناء الأسر المحتاجة لمواصلة تعليمهم.

وأشار إلى أن حجم التبرعات وصل إلى ٣٨٠ ألف دينار وسيغطي تكاليف ٤٢٩٥ طالبا وطالبة في المراحل الدراسية الثلاث، مشيرا إلى أن هدف الجمعية تغطية تكاليف ٥٠٠٠ طالب وطالبة من الأسر المحتاجة في الكويت. وأضاف أن أطفال الجالية السورية شكلوا النسبة الأكبر في دفع الرسوم، حيث بلغوا ٦١% تليهم أبناء غير محددي الجنسية وبلغ ٩% ومن الجنسيات الأخرى ٣٠%، مشيرا إلى قبول 21 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر انه توجد ملفات في الاحتياط لعدد ٧٠٠ أسرة محتاجة من فئة الأرامل والمطلقات والمرضى والسجناء ومن ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتم تسجيلهم في مشروع التعليم لهذا العام، وذلك لعدم كفاية المبلغ المرصود من الحملة.

وأكد الساير أهمية تحقيق استقرار اجتماعي يسهم في خلق جيل متعلم وواع وفاعل، إضافة إلى تمكين قدرات ومهارات الفئات المهمشة من أجل الاقتدار الاقتصادي يسهم في تنمية المجتمع واستقراره.