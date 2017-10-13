







مكتبتي

حفلنا السعيد

سلسة تربوية فريدة مكونة من عدة قصص منها حفلنا السعدي ونهاية غشاش وفي بيتنا أسد، يقرأها الصغار من 6 إلى 8 سنوات، ويقرأها الكبار للصغار من 3 إلى 5 سنوات، هدفها تطوير شخصية الطفل وإدراكه وتحفيز خياله بأسلوب مثير.

ينتقل الطفل من خلال شخصيات محببة ومغامرات شيقة إلى فضاء معرفي وتربوي رحب، حيث يتم نقل المعلومة بطريقة تمتع الصغار وتنغرس عميقا في عقولهم الفتية.

تحتوي هذه السلسلة على 20 قصة تتنوع أحداثها ومعلوماتها.

فمرة تتكلم عن يوسف الذي يستكشف المدينة على ظهر الجمل الطائر، ومرة عن ذكرى التي تحكي لأمها أحداث أول أيامها في المدرسة، ثم عن تلك القطة الصغيرة التي ظنت أنها ابنة الأسد «ملك الغابة»، وأخرى عن الطفل كريم وحديثه الشيق مع فرشاة أسنانه التي نسي أن يستخدمها قبل أن ينام. وغير ذلك من القصص الجميلة التي صيغت بأسلوب تربوي فريد.

القصص من تأليف عمر الصاوي ونشر مكتبة العبيكان.

لا تتحدث مع الغرباء

الكتاب من تأليف ليلى عمر بالنوب ونشر دار الحضارة للنشر والتوزيع، وهو عبارة عن سلسلة من قصص الأطفال مكونة من 4 قصص هادفة موجهة لشريحة الأطفال، تمت صياغتها بطريقة رائعة وممتعة وشيقة، تتحدث القصص عن الفأر فرفور والأرنوب أرنب والدب ظريف والقط سريع الذين كانوا يعيشون في قرية بعيدة.

خدعة واتساب

القصة تناسب الأطفال من سن 6 إلى 8 سنوات وخاصة الأطفال المهتمين بالإنترنت والتكنولوجيا، والذين يحبون التواصل مع الآخرين، وتقول القصة إن الجدة فرحت عندما تعلمت من حفيدها سامر كيفية استعمال الـ «واتساب»، وصارت تجيب عن الرسائل التي تصلها بحماسة، لكن ما دخل الرجل الغريب في ذلك؟! وكيف عرف عنوان جدة سامر وعماد؟ قصة تبين الحذر في استخدام التواصل التكنولوجي مع الآخرين.

القصة من تأليف رؤيـا عواضـة الحـاج، نشرتها دار اصالـة عام 2016.





أبنائي الصغار

أحلام القصص

د.طارق البكري

إعداد: د.طارق البكري

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أحلام القصص طير بلا جناح، لا ينتهي من التحليق خلف النجوم، ولا يتوقف عن السباحة في أعماق الفضاء، بل تنمو قوته وتزداد فرحته كلما حلق أكثر وجدف أكثر، وتشتد عزيمته للتحليق والارتفاع مع مضي الحياة قدما نحو الأمام.

والحياة أوقات تمر مسرعة كلمح بالبصر، كلما مر يوم تبعته أيام بلا تمهل وبلا صبر أو انتظار.. كأنها ريح خاطفة عاصفة، أو قاطرة عابرة.. والأرض تدور وتدور.. ولا تتوقف عن الدوران..وكيف لها أن تتوقف عما هي به مأمورة.. تقوم بعملها راضية مطمئنة على أكمل وجه، بدقة وإتقان وتفان.وبالرغم من كل الجهد والتعب الدائمين المستمرين، فهي لا تكل ولا تمل، ولا تصاب بالوهن ولا بالغثيان. والحكايات تبقى ملح الطفولة بل ملح الحياة كلها.. فلا الصغار ولا الكبار يتخلون عن الحكايات والقصص الجميلة مهما كانت المغريات الجديدة.. وكم يسعد الأطفال الذين يواظبون على قراءة القصص وسماعها.. لأن القصة تبقى في الخيال وتنميه، وتجعله محلقا حول العالم.. وبخاصة قصص الطفولة الواقعية التي تحفر في الذاكرة عميقا.

وأجمل القصص عشقا.. تلك التي تولد من رحم الواقع. وهناك من يؤمن بأن وراء الواقع شيئا أبعد من الحقيقة وأوسع من الخيال. وأن وراء كل خيال طرفا من الواقع. هي أشياء لا تسقط مع المطر، ولا تنبع مع الماء، ولا تثمر مع الزهر، ولا تنبت مع العشب.. أشياء فوق العقل أو التوهم، وفوق الرؤى والأحلام.. ومع ذلك يظل الناس يسعون جاهدين لاقتناص الأمل والحياة من وراء الواقع.. فيقولون: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.







لغتنا الجميلة

٭ الحَصَى: صِغَارُ الحِجارَةِ.

٭ الفَسِيل: صِغَارُ الشَّجرِ.





٭ الفَرْشُ: صِغَارُ الإبِلِ.

٭ النَّقَدُ: صِغَارُ الغَنَمِ.

٭ الحَفَّانُ: صِغَارُ النَّعام.

٭ الحبَلَّق: صِغَارُ المَعِزِ.

٭ البَهْمُ: صِغَارُ أوَّلادِ الضأنِ والمَعِزَ.

٭ الدَّرْدَقُ: صِغَارُ النَّاسِ والإبِلِ.

٭ الحَشَراتُ: صِغَار دَوابِّ الأرْضِ.

٭ الدُّخَّلُ: صِغَار الطَيْر.

٭ الغَوغاءُ: صِغَارُ الجَرَادِ.

٭ الذَرُ: صِغَارُ النَّمْلِ.

٭ الزَّغَبُ: صِغَارُ رِيشِ الطَّيْر.

٭ القِطْقِطُ: صِغَارُ المَطَرِ.

٭ الوقَش والوقَضُ: صِغَارُ الحَطَب الّتي تُشيَّع بِها النَّارُ.

٭ اللَّمَمُ: صِغَارُ الذُّنُوبِ.

٭ بَنَات الارْضِ: الأنْهارُ الصِّغَارُ.

٭ القَرْنُ: الجَبَلُ الصَّغيرُ.

٭ الحِفْشُ: البَيْتُ الصَّغيرُ.

٭ الجَدْوَلُ: النَّهرُ الصَّغير.

٭ الغُمَرُ: القَدَح الصَّغيرُ.

مازن الرسام





قصة قصيرة جداًاشترى مازن كتابا أزرق اللون.. في الكتاب صور كثيرة ورسومات ملونة. مازن يحب الفن والرسم.. اشترك في معهد في منطقته.. كان يذهب وحده لأنه قريب جدا من المنزل.. ويأخذ معه الكتاب الأزرق.عندما يصل إلى المعهد يفتح الكتاب ويبدأ برسم بعض رسوماته الجميلة بأسلوبه وريشته وألوانه.

أبو مازن سعيد بما يحققه ابنه من تقدم، وأمه سعيدة جدا وفخورة بابنها.

كبر مازن وكبرت معه هواية الرسم. سأله المدرس: عندما تدخل الجامعة ماذا ستفعل؟

قال له: سأدخل كلية الفنون.. وسأتخصص بالرسم.

مازن اليوم صاحب معرض كبير ورسوماته تباع في أنحاء العالم.. وما زال مازن يحتفظ بكتابه الأزرق حتى اليوم.

رحلة إلى السيرك





كتبها: د.طارق البكري

حزايتناأقامت مدرستنا رحلة رائعة انتظرتها بشغف لمشاهدة عروض السيرك العالمي الحافل بالدهشة والتشويق والغرابة، كنت أسمع كثيرا عن مثل هذه العروض لكني لم أشاهد أيا منها بشكل حي مباشر، رغم أني كنت أتابع باستمرار العروض التي يقدمها التلفزيون من آن إلى آخر.

لقد شعرت وأصدقائي برهبة حقيقية من كل المشاهد الخطرة التي رأيناها، فقد كانت الحيوانات المفترسة تتنقل بحرية في ميدان العرض الذي تحيطه أسوار ضخمة حرصا على سلامة الجمهور.. وكاد قلبي يتوقف عندما شاهدت مدرب الأسود يضع رأسه في فم الأسد بين أنيابه القاطعة، فأغمضت عيني ظنا مني أنه سيخلع رأسه من مكانه.





وأصابني هلع شديد عندما وضع الفيل الضخم قدمه على صدر المدرب للحظات قبل أن يرفعها ويمر فوقه بسلام دون أن يصيب صاحبه بسوء.

تعجبت كثيرا عندما شاهدت التماسيح تتحرك على وقع الموسيقى.. وكيف تنصاع حيوانات الفقمة والنمور والقرود.. لأوامر مدربيها.. وغير ذلك من المشاهد المدهشة.

تساءلت كيف تخضع هذه الحيوانات بوداعة وهي مشهورة بشراستها، تنفذ أوامر المدربين ولا تملك عقلا يرشدها؟! فيما تستطيع بضربة واحدة القضاء على المدرب وبسهولة شديدة.

عدت إلى البيت وقد علمت أن الصبر والإرادة قادران على صنع الأعاجيب... وقررت ألا أعصي والدي بعد اليوم.. لأني أملك عقلا يميز بين الصواب والخطأ.. وأكبر بكثير من تلك المخلوقات المتوحشة التي أصبحت وديعة تستجيب إلى أوامر مدربيها بهدوء ووداعة.

أديسون عباس محمود العقاد الجاحظ

القراءة

٭ القراءة بالنسبة للعقل مثل الرياضة بالنسبة للجسم، فكما تنشط الرياضة وتحفظ كذلك المطالعة تبقي حياة الفضيلة التي هي صحة العقل.

أديسون

٭ اقرأ كتابا جيدا ثلاث مرات أنفع لك من أن تقرأ ثلاثة كتب مفيدة. إن الكتب مثل الناس فيهم السيد الوقور وفيهم الكيس الظريف وفيهم الجميل الرائع وفيهم الساذج الصادق وفيهم الأديب والمخطئ والخائن والجاهل والوضيع والخليع.

عباس محمود العقاد

ترولوب

٭ عادة المطالعــــة هـــي المتعـــة الوحيدة التي لا زيف فيهــــا، إنهــا تــدوم عندمـا تتلاشى كــل المتــع الأخــرى.

ترولوب

٭ إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع.

الجاحظ

اختلافات

بين الصورتين عشرة اختلافات حاول أن تجدها في أقصر وقت ممكن









قصة مصورة





لون





متاهة