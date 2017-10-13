محمد راتب

طالب رئيس لجنة المشـروعــات الـصـغيرة والمتوسطة في جمعية حطين التعاونية جاسم الذكرالله البلدية بالموافقة على منح الجمعية المساحة المطلوبة للتوسعة الجديدة، مشيرا الى ان التوسعة ستكون لتعزيز ودعم المشروعات التي ستقوم بها الكفاءات الوطنية الشابة.

وبين في تصريح له أن وجود مساحات اوسع في الجمعية سيدفع الشباب للمزيد من التفكير والاجتهاد، كما ستسهم في تفجير طاقاتهم وإبداعاتهم ولإعطاء الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض افضل ما لديهم.

وتابع الذكرالله ان هذا التوجه الذي تسير عليه جمعية حطين في دعم الشباب ينسجم مع كلمة المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، وهو من صميم توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والمتمثلة في ضرورة الاهتمام بقطاع الشباب باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية.

وقال الذكرالله: لقد اقترحنا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل زيادة النسبة التجارية للجمعيات التعاونية للأنشطة المختلفة، على أن تخصص هذه الزيادة لمصلحة المستفيدين من الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقيدين في التأمينات الاجتماعية ضمن الباب الخامس.