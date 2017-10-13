جوائز مالية للفائزين بأعلى وزن

تقيم لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي غدا السبت، مسابقة الكويت الكبرى الـ 44 لصيد السمك، في منطقة الركسة البحرية، ووفق شروط جديدة تعتمد على الوزن فقط في النتائج، في حين ستشتمل على حملة توعوية إرشادية وخدمات متعددة تقدمها شركة نفط الكويت.

وجدد المشرف العام للجنة حامد السيار الدعوة لهواة محبي هواية صيد السمك «الحداق» للمشاركة في المسابقة، مشيرا إلى ان الاشتراك في المسابقة مفتوح لكل المواطنين والمقيمين ولكلا الجنسين وبشكل مجاني، ووفق شروط محددة من أبرزها أن يكون الصيد بواسطة الخيط والسنارة فقط، وإلا يزيد طول القارب المشترك عن 33 قدما خليجيا، ولا يحق مشاركة اليخوت، وأن تكون القوارب مسجلة لدى المسح البحري، مع توافر كل مستلزمات الأمن والسلامة فيها، والالتزام الكامل بما جاء في قانون الهيئة العامة للبيئة وعدم تحمل النادي مسؤولية أي مخالفة بيئية يرتكبها المتسابق، كما حددت الطعم المسموح له بالصيد، والأسماك المسموح بصيدها، وإن على الراغبين بالمشاركة مراجعة النادي لتعبئة الاستمارة الخاصة بالمسابقة وإرفاق صورتين شخصيتين، وإن آخر موعد للاشتراك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

وأضاف السيار أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على لائحة المسابقة، حيث ألغت نظام النقاط، وأقرت نظام الوزن فقط بحيث جميع الجوائز المالية المقدمة ستكون مخصصة لأعلى وزن، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مقدارها 1000 دينار، والثاني 750، والثالث 500 دينار، والفائزون من الرابع حتى العاشر على 200 دينار، فيما أعدت لائحة خاصة بالمسابقة سيتم توزيعها عن طريق النادي وتحدد هذه اللائحة جميع الجوانب الخاصة بمواعيد التفتيش وبدء المسابقة ونهايتها والشروط التي يجب على المتسابق الالتزام بها، وإن كل الشروط واللوائح بالإمكان الإطلاع عليها عن طريق موقع النادي على الإنترنت أو عن طريق الاتصال على 60074443.

وأشاد السيار بالدعم الكبير الذي قدمته شركة نفط الكويت، والتي ستقوم بتزويد جميع المتسابقين بطفايات حريق وأطواق نجاة، وتنظيم ورش عمل إرشادية لجميع المتسابقين حول وسائل الأمن والسلامة، فيما ستقوم بتوفير سيارة إسعاف وتقديم وجبات فطور وهدايا للمتسابقين وللجمهور.