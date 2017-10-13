صرح نائب المدير العام في جمعية النجاة الخيرية بالكويت د.جابر الوندة بأنه التقى مستشار سفارة الكويت في بريطانيا والمسؤول عن ملف العمل الخيري المستشار بدر العدواني، وقامت الجمعية بتسليم تقرير أعمالها وإنجازاتها للسفارة، لاسيما أعمالها ومشاريعها الخارجية.

واوضح د.الوندة ان الهدف من الزيارة هو تنسيق الجهود الخيرية والانسانية للنجاة في الخارج خاصة الأعمال والمشاريع تنفذ ببريطانيا، كما ناقش دور النجاة في التنمية المجتمعية في مختلف المجالات، وقال ان التنمية المجتمعية في النجاة تتوافق مع رؤية الدولة في المجال الانساني والخيري والتطوعي، كمركز انساني عالمي.

واضاف الوندة أنه ناقش أيضا مع مستشار السفارة كيفية التنسيق المشترك الذي يتم بين الجمعية ووزارة الخارجية في الكويت لتنفيذ اعمالها بالخارج، لافتا إلى اهمية التعاون المستقبلي مع سفارة الكويت في لندن في تنفيذ هذه المشاريع.

من جانبه، قال المستشار بدر العدواني: إن توجيهات القيادة العليا والحكومة تمنحنا المزيد من الثقة والفعالية من المضي قدما في تقديم ما لدينا من جهد لدعم الاعمال الخيرية الكويتية في الخارج، وهذا يدل على مدى اهتمام الحكومة بالعمل الخيري في الداخل والخارج بإبراز دور الكويت الحضاري في جميع المجالات، لاسيما الانسانية منها، والتي تدخل الفرح والسرور على قلوب المحتاجين وأهل العوز والحاجة خارج الكويت.

وثمن العدواني الدور البارز التي تقوم به جمعية النجاة الخيرية من حيث تنفيذها للأعمال والأنشطة والمشاريع الخيرية والدعوية والتعليمية والتنموية التي تعبر بما لا يدع مجالا للشك عن أصالة الشعب الكويتي الذي جبل على العطاء وترك بصمة خيرية في أذهان الشعوب في مختلف دول العالم.