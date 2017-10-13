حلمي: تكلفة المشروع 53 مليون جنيه تساهم المبادرة الكويتية بـ 23 مليوناً ومؤسسة هيرميس بـ 30 مليوناً

آلاء خليفة

وقعت المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري ومؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية اتفاقية صباح امس بمقر جمعية الهلال الاحمر الكويتي لتنفيذ تنمية 4 قرى في منطقة نجع الفوال في محافظة الاقصر.

وقد انابت عضوة المبادرة الكويتية لمساعدة الشعب المصري د.موضي الحمود في توقيع الاتفاقية نيابة عن رئيسة المبادرة عادلة الساير، ومن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي للمؤسسة هناء حلمي بحضور اعضاء من جمعية الهلال الاحمر.

وأوضحت د.موضي الحمود (عضوة المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري) ان هذه الاتفاقية هي الثالثة التي تقوم بتوقيعها المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري والتي انبثقت عام 2013 بهدف مساعدة القرى المصرية المحتاجة الى اعادة الاعمار والتأهيل، موضحة ان المبادرة تمكنت من اعادة تأهيل قريتين هما «المخزن» في قنا وقرية العيسوية في سوهاج، اضافة الى قرية الدويرة في اسيوط والتي سيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري.

ولفتت د.الحمود الى ان اعادة تأهيل القرى لا يقتصر على اعادة تأهيل المنازل والبنى التحتية، وإنما اعادة تأهيل بيئة صحية مريحة جاذبة للبشر الذين يعيشون عليها، كاشفة ان الاتفاقية الحالية من اجل اعادة تأهيل نجع الفوال التابع لقرية الدير بمركز اسنا في محافظة الاقصر، موضحة ان المبادرة تعمل على الانتشار بين محافظات مصر ومساعدة القرى التي تحتاج الى اعادة تأهيل.

وأضافت د.الحمود: ان المشروع هو نتاج دراسة ميدانية متكاملة تمت خلال الشهور الستة الماضية من خلال استشاريين ومتخصصين فنيين لدراسة الموقع بالكامل لمعرفة الاحتياجات الأساسية والحقيقية للمجتمع المحلي، حيث تبين ان اجمالي نسبة المعدمين والفقراء في القرية تصل الى حوالي 90%.

وأكدت د.الحمود ان بتعاون المبادرة الكويتية لمساعدة الشعب المصري مع اعضاء جمعية الهلال الأحمر الكويتي سيتم انجاز تلك الأهداف السامية لإعادة اعمار قرى مصر وتستمر سلسلة الانجازات في السنوات القادمة، مؤكدة ان ابناء الشعب الكويتي جبلوا على مساعدة الشعوب العربية ولاسيما الشعب المصري الشقيق.

بدورها، اوضحت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية هناء حلمي ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المبادرة الكويتية و«هيرميس» تهدف للمساهمة في تمويل مشروع تنمية نجع الفوال.

وكشفت حلمي ان المشروع يتضمن هدم وإعادة بناء 90% من منازل النجع، حيث ان اغلبها غير امن وغير صالح للسكن، اضافة الى انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومركز خدمي ومخبز نصف آلي وصيانة وترميم مدرسة القرية وعدد من المشاريع الاقتصادية.

وتابعت: يخدم المشروع حوالي 60 ألف نسمة من المستفيدين بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة، معلنة ان تكلفة المشروع حوالي 53 مليون جنيه مصري (ما يعادل مليون دينار كويتي تقريبا) ومن المتوقع ان يكتمل تنفيذه خلال عامين، موضحة ان المبادرة الكويتية تساهم بموجب الاتفاقية بمبلغ 23 مليون جنيه مصري وستقوم «هيرميس» بتغطية باقي التكاليف والمقدرة بحوالي 30 مليون جنيه.

وأضافت: ان مشروع تنمية نجع الفوال هو ثاني تعاون بين المؤسسة والمبادرة الكويتية لمساعدة الشعب المصري، حيث قام اعضاء المبادرة الكويتية عام 2014 مشكورين بتقديم معونة اولى بمبلغ 9 ملايين جنيه لتطوير قرية المخزن في محافظة قنا.

أعضاء المبادرة الكويتية لمساعدة الشعب المصري

عادلة الساير - رئيسة المبادرة، وعضوية كل من: د.موضي الحمود، د.نضال الموسوي، فتوح الدلالي، عزيزة البسام، هيفاء الصقر، خالد الطراح، فدى الخالد، شيخة القملاس، يوسف المباركي، آمنة الحمدان، مها البرجس، فريال الفريح، دلال النصف، فوزية السليمان، تسنيم الجليل، آمال حيات، يسرى معروف، د.يوسف الابراهيم، د.دلال الزبن.