محمد هلال الخالدي

برعاية وحضور محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا وعدد من الشيوخ والديبلوماسيين والجمهور، أقامت سفارة روسيا في الكويت معرضا للفن الروسي الواقعي بمشاركة ستة من أهم فناني روسيا المتميزين الذين حضروا للكويت خصيصا لهذه المناسبة، حيث قدموا 100 لوحة من أفضل لوحاتهم والتي حظيت باهتمام بالغ من قبل الحضور، خاصة أن روسيا تشتهر بكونها رائدة في مدرسة الرسم الواقعي.

وبهذه المناسبة أثنى الفريق متقاعد ثابت المهنا على عمق العلاقات المتميزة التي تربط الكويت مع روسيا، مثمنا دور السفير الروسي النشط وحرصه على التواصل مع أهل الكويت وحضور جميع المناسبات الوطنية والشعبية بما يوثق العلاقات بين البلدين رسميا وشعبيا، كما أشاد بمهارة الفنانين الروس المشاركين في المعرض وبأعمالهم.