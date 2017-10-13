أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عصام المرزوق امس اهتمام المؤسسة وشركاتها التابعة بالاستثمار في العنصر البشري.

وقال المرزوق في بيان صادر عن المؤسسة بمناسبة تكريم فريق الأزمات والطوارئ إن الرصيد الحقيقي الذي يتم الاستثمار فيه هو الكادر البشري، مشيرا إلى أنه على قناعة تامة بذلك.

وذكر أن هذا التكريم يأتي تقديرا للجهود الكبيرة والمميزة لفريق الأزمات والطوارئ في احتواء أزمة بقعة الزيت، مؤكدا حرص الوزارة والمؤسسة على توفير كل الإمكانات للوصول إلى فرق عمل مبدعة قادرة على التعامل مع التحديات التي قد تواجه الصناعة النفطية.

من جهته، اعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني عن الشكر والتقدير لفريق الأزمات والطوارئ، مشيرا إلى أن التجربة التي مر بها القطاع النفطي خلال هذه الأزمة أظهرت أن العمل الجماعي المشترك والتعامل بروح الفريق الواحد مثّل صورة مشرقة لتجاوز الصعاب والتغلب على العقبات التي تواجه القطاع النفطي.

وأثنى على نهج الشفافية الذي اتبعته مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وكل الجهات التي تعاملت مع الأزمة مع وسائل الإعلام المختلفة، مبينا أن المؤسسة لم تترك أي مجال أمام التأويلات أو الشائعات عبر إصدارها بيانات متعاقبة تكشف التطورات المتلاحقة وتشرح خطوات التعامل مع الأزمة.

وأكد حرص المؤسسة على تطبيق وتنفيذ قواعد وقوانين الصحة والسلامة والأمن والبيئة والتي من شأنها أن تحقق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة في الوصول إلى التنمية المستدامة.

من جانبه، أثنى مدير إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) عبدالله العوضي على الجهود المتميزة التي بذلها فريق الأزمات والطوارئ لاحتواء بقعة الزيت.

وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتي ظهرت جلية في مواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن التعاون يعزز من مكانة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عالميا لتظل في طليعة الشركات الكبرى المعنية بالصناعة النفطية.