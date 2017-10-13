دارين العلي

بلغت الزيادة في بند العلاوات المقررة لموظفي وزارة الكهرباء والماء 20.759 مليون دينار للعام المالي الحالي 2017/2018، وذلك بحسب تقرير الميزانية الخاصة بالوزارة.

وأوضح التقرير أن اجمالي المبالغ المخصصة لتغطية هذا البند العام المالي الحالي بلغ 241.954 مليون دينار، في حين كان 221.195 مليون دينار في ميزانية العام المالي الماضي 2016/2017، مشيرا الى ان الزيادة ترجع الى التغيير في الحالة الاجتماعية والوظيفية للموظفين الكويتيين ومواجهة التعيينات التي تمت خصما من الاعتماد التكميلي والتي ستنقل الى الوظائف التي خصصت لهذا الغرض بمشروع ميزانية العام الحالي.

وبين التقرير ان نصيب كل نوع من انواع هذا البند جاء على النحو التالي: 69 مليون دينار للعلاوات الاجتماعية بزيادة قدرها 5.666 ملايين دينار، 265 ألف دينار بــدل تمثيــل بــزيادة قــدرها 30 ألف دينار، 29 مليون دينار بدل طبيعة عمل بزيادة قدرها 4 ملايين دينار، 8.500 ملايين دينار بدل نوبة بزيادة قدرها 2 مليون دينار، 87 مليون دينار علاوات وبدلات اخرى بزيادة قدرها 4 ملايين دينار، 36.380 مليون دينار علاوة غلاء معيشة بزيادة قدرها 3.819 ملايين دينار، 11.800 مليون دينار مكافأة خاصة بزيادة قدرها 1.235 مليون دينــار، 9 آلاف دينار بدل سيارة لشاغـلــي الــوظائـف الاشـــرافية.