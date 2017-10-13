فرج ناصر

اعتمد مجلس الوزراء المرسوم القاضي بتعيين الوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الأشغال م.احمد الحصان مديرا عاما للهيئة العامة للطرق والنقل البري بدرجة وكيل وزارة، وذلك بترشيح من وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع.



وكشفت المصادر أن الوزير المطوع أعطى الحصان صلاحيات واسعة لتدبير الأعمال والخدمات المنوطة به في الهيئة وعدم التدخل في الاختصاصات التي يراها وهي من الأمور التي جعلت الحصان يوافق على هذا المنصب.

وقال انه من المتوقع ان يباشر المدير الجديد عمله في الهيئة خلال الأسبوع القادم على اقل تقدير وذلك تمهيدا لنقل الاختصاصات التابعة للهيئة من وزارة الأشغال والوزارات والهيئات الاخرى ذات الشأن بعمل الهيئة، حيث من المتوقع أن تنقل جميع الاختصاصات، إلا إدارة واحدة وهي إدارة الفحص الفني التي رفضت وزارة الداخلية نقلها إلى مظلة الهيئة لأسباب فنية بحتة رغم قانونية نقل هذه الإدارة الى الهيئة حسب القانون الجديد والذي يؤكد ادراج هذه الإدارة تحت مظلة الهيئة.