بشرى شعبان

قالت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون لـ «الأنباء» إنه صدر قرار وزاري بحل مجالس إدارات 4 جمعيات نفع عام هي: علم النفس، والسيلياك، والمتقاعدين، و«الإبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة»، إضافة الى سحب إشهار الأخيرة.

وذكرت المصادر أنه بشأن جمعيتي علم النفس والمتقاعدين فقد صدر قرار حل مجلسيهما بقوة القانون عقب تقديم استقالات جماعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأولى، واستقالة 5 أعضاء من مجلس ادارة الثانية وفقدان مجلس الإدارة نصابه القانوني».

وأضافت أنه فيما يخص جمعية السيلياك فقد صدر قرار حل مجلس إدارتها لاقترافه مخالفات وعدم تسليمه التقريرين المالي والإداري الخاصين بالجمعية، لافتة إلى أن «قرار سحب إشهار جمعية الإبداع جاء عقب كثرة الشكاوى والخلافات بين الأعضاء».