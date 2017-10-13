نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، صحة أنباء تحدثت عن شن قواتها حملة عسكرية جنوب كركوك، للدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات إقليم الشمال، والمعروفة باسم البيشمركة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، في بيان عاجل بثه التلفزيون الرسمي، إنها تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن انطلاق عملية عسكرية جنوب كركوك.

وأضافت قواتنا ما زالت تجري عمليات التطهير والتفتيش والمسك في المناطق المحررة، في إشارة إلى قضاء الحويجة الواقع جنوب غربي محافظة كركوك والذي استعادته القوات العراقية من تنظيم "داعش" الأرهابي في وقت سابق الشهر الجاري.

وكان ذكر ضابط كبير في الجيش العراقي لوكالة فرنس برس، أن القوات الاتحادية العراقية، بدأت اليوم الجمعة، عملية عسكرية باتجاه "استعادة" مواقعها التي خسرتها بعد أحداث يونيو 2014 في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقال الضابط وهو برتبة عميد وموجود ضمن القوة جنوب مدينة كركوك ،"باشرت القوات المسلحة العراقية حركتها تجاه استعادة مواقعها قبل احداث يونيو 2014"، في اشارة الى المواقع التي استولى عليها الاكراد مستغلين هجوم تنظيم "داعش" وانهيار الجيش العراقي في حينها.

هذا وأعلن تلفزيون رووداو الكردي نقلا عن نائب رئيس إقليم كردستان العراق كوسرت رسول، أنه يجري نشر عشرات الآلاف من مقاتلي البشمركة في منطقة كركوك للتصدي "لتهديدات" محتملة من قبل القوات العراقية.

وقال رسول "عشرات الآلاف من مقاتلي البشمركة وقوات الأمن متمركزون بالفعل في كركوك وحولها".

وأضاف "تم نشر ما لا يقل عن ستة آلاف آخرين من أفراد البشمركة منذ مساء الخميس للتصدي لتهديد القوات العراقية".