أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن دولة الكويت تابعت باهتمام بالغ المباحثات التي جرت بين الأشقاء الفلسطينيين في حركتي فتح وحماس لتؤكد أن ما تم التوصل إليه من اتفاق للمصالحة الوطنية بينهما يعد إنجازا تاريخيا وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لإنهاء حالة الانقسام والتفكك التي أضرت بالقضية الفلسطينية كثيرا، كما أن هذا الاتفاق يعد مدخلا لتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الجسام التي تتعرض لها القضية الفلسطينية ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد ‏المصدر في هذا الصدد بالدور المحوري والبناء الذي قامت به جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل لهذا الاتفاق، مجددا موقف دولة الكويت الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتأييد كافة الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.