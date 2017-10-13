سجل رسام الكاريكاتير الكويتي عادل القلاف، سابقة هي الأولى من نوعها كويتيا وخليجيا بمشاركته في مهرجان الكاريكاتير العالمي ال36 بسانت جوست لو مارتيل بفرنسا وحصوله على جائزة تكريمية مع اثنين من بين المشاركين ال500 في هذا الحدث الفني والثقافي المهم.

وتأتي مشاركة القلاف بعد ابتعاثه من مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحفي التي يرعاها سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في هذا المهرجان العالمي بمناسبة فوزه بالمركز الأول في قسم الكاريكاتير في الدورة التاسعة للمسابقة.

وأعرب القلاف اليوم الجمعة عن سعادته وفخره بهذه المشاركة كأول كويتي وخليجي في هذا المهرجان الذي يقام منذ 36 عاما ، مشيرا الى ان المهرجان شهد اقامة معرض اشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية المهمة.

وأوضح ان المعرض تضمن صالتين لعرض الكاريكاتير وأخرى للرسامين اضافة الى بعض الندوات الفنية، مضيفا انه يتم خلال هذا الحدث المميز استعراض أهم الكتب الفنية إلى جانب وجود الرسامين لرسم الحضور أو رسم كاريكاتيرات للذكرى.

وذكر أن مشاركته في المهرجان كأول رسام كاريكاتير كويتي وخليجي كانت لافتة وجميلة بالنسبة للحضور الذين عبروا عن سعادتهم بوجوده، مبينا أن الحضور طرحوا عليه الكثير من الأسئلة عن دولة الكويت وعدد الرسامين الموجودين فيها وعما إذا كانت بها حرية رأي أم لا إلى جانب بعض الأمور المتعلقة بالدولة.

وأكد انه استفاد من خبرات الرسامين الكبار المشاركين في المهرجان ومن النصائح والانتقادات التي وجهت اليه معربا عن سعادته بمشاهدة جميع الرسامين في صالة واحدة بورشة عمل استخدمت فيها أدوات رسم عديدة سواء يدوية أو إلكترونية.

ولفت الى أن "هذه التجربة كانت جديدة ورائعة في مجال الكاريكاتير وكان دوري كرسام كويتي يتمثل في إبراز بعض القضايا الكويتية والعربية المهمة من خلال بعض الكاريكاتيرات وإثراء الحضور بمعلومات عن دولة الكويت والديمقراطية التي نعيشها وعن عدد الصحف والرسامين".