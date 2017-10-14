وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اتفاقية قرض مع جمهورية السنغال بقيمة 12 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق (غودري ـ كدريا).



ووقع الاتفاقية نيابة عن الصندوق نائب المدير العام هشام الوقيان وعن حكومة السنغال وزير المالية أما دوبا.



واضاف الصندوق في بيان صحافي أن المشروع يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين سبل الاتصال بين المناطق الشرقية وباقي مناطق البلاد وبين السنغال ودول الجوار.



موضحا أن المشروع يساهم في تلبية الطلب المتزايد على النقل المحلي والدولي للركاب والبضائع بكفاءة وأمان مما سيؤدي ايضا إلى رفع مستوى كفاءة مستوى النقل وسلامة حركة المركبات وخفض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال.



وبين أن القرض المقدم هو الـ30 من نوعه الذي يقدمه الصندوق للسنغال اذ سبق ان قدم 29 قرضا بقيمة اجمالية تبلغ 110 ملايين دينار.