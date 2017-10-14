اتساقا مع الدور الذي تلعبه إدارة الإعلام الديني على الصعيدين الداخلي والخارجي في تعزيز المنظومة الأخلاقية والإعلامية والدعوية، وتماشيا مع استراتيجية الأوقاف الرامية إلى دعم كل ما من شأنه التعريف بديننا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بمختلف الوسائل والسبل، استقبل مدير إدارة الإعلام الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صلاح ابا الخيل، سفير السلام بالأمم المتحدة ورئيس الجمعية الدعوية الكندية الداعية شزاد محمد وتناولا خلال اللقاء آلية التعاون لإبراز صورة الإسلام الصحيحة ووسطيته التي شوهت نتيجة الضعف الإعلامي وغياب الرؤية الشاملة.

وأوضح أبا الخيل في بيان صحافي أن استعرض أهم الأعمال الفنية التي أنتجتها الإدارة وكيفية الاستفادة منها في تصحيح وتغيير المفاهيم المغلوطة عن الإسلام في الدول الغربية، مشيرا إلى أن الداعية من مواليد مدينة تورنتو بكندا وكان قبل خمسة عشر عاما أحد مشاهير الفن والإعلام، وبأن جهوده الدعوية لا تخفى على كل المتابعين للشأن الدعوي لدرجة أنه لقب «بأبي هريرة» نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في دعوة غير المسلمين في أميركا وأوربا، لافتا إلى أن نشاطه لا يتوقف عند دعوة غير المسلمين وإنما يمتد لتنظيم رحلات عمرة لهم بهدف زيادة الوعي وإعانتهم على أداء شعيرة من أهم الشعائر في ديننا الحنيف.

كما تطرق أبا الخيل إلى أبرز من استضافهم الداعية بالمملكة العربية السعودية وذكر منهم منتج الفيلم المسيء لنبينا (صلى الله عليه وسلم) «أرنود فاندور عضو حكومة هولندا» وبطل العالم للملاكمة مايك تايسون والمغني الأميركي الشهير فريوي وعدد من مسؤولي حكومتي كندا وأمريكا.

ومن جانبه أكد شزاد محمد أنه يجد سعادة خاصة في دعوة المشاهير تأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو الملوك ورؤساء القبائل، مشيدا بإنجازات الإعلام الديني وبرامجه التي اعتبر بعضها من أهم الأعمال الدعوية على مستوى العالم، معربا عن رغبته في التعاون مع الإدارة.