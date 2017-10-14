الشومر: الوحدة المتنقلة للفحوصات استقبلت 262 شخصاً

حنان عبدالمعبود

واصلت جمعية القلب الكويتية جهودها المجتمعية للوقاية والتصدي لأمراض القلب بمناسبة «يوم القلب العالمي»، حيث استضافت مجموعة الساير الدولية الفريق الصحي للوحدة المتنقلة التابعة لجمعية القلب الكويتية وتضمنت الحملة التوعوية توزيع كتيبات ونشرات للتوعية بعوامل الخطورة ذات العلاقة بأمراض القلب وأهمية مزاولة الأنماط الصحية للحياة اليومية، حيث تم إلقاء الضوء على مخاطر التدخين وتعاطي التبغ والتغذية غير الصحية ذات المحتوى العالي من الأملاح والدهون والسكريات فضلا عن خطورة الخمول البدني، وأجرى فريق جمعية القلب الكويتية فحوصات الدم لقياس الكوليسترول والسكر بالإضافة إلى قياس ضغط الدم والوزن والطول وتقدير كتلة الجسم لتحديد ان كان الشخص مصابا بالسمنة أوزيادة الوزن.

وصرحت عضو مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية د.هند الشومر بأن الوحدة المتنقلة للفحوصات الطبية قد استقبلت 262 شخصا من موظفي مجموعة الساير على مدار يومي 5 و7 أكتوبر وقد عكس الإقبال الملحوظ على هذه الفعالية المستوى العالي من الوعي بعوامل الخطورة والإرادة المجتمعية للتصدي لأمراض القلب وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها، ومن المعروف أن أمراض القلب تقع على قمة الأسباب الرئيسية للوفيات إذ تضمنت غايات الهدف الثالث من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى العام 2030 العمل على خفض الوفيات الناتجة عن أمراض القلب بمقدار الثلث بحلول العام 2030 وبما يتفق مع الالتزام بالإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المنعقد في سبتمبر 2011 والمتعلق بالوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها.

وأكدت د.الشومر أن جمعية القلب الكويتية تعتز بالشراكة الإيجابية مع وزارة الصحة والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية للتصدي لأمراض القلب والعمل على خفض معدلات الوفيات الناتجة عنها ومن خلال تنظيم حملات التوعية والمشاركة في تنفيذ برنامج التدريب على إنقاذ الحياة والإنعاش القلبي والرئوي وتشجيع ودعم البحوث والباحثين والمؤتمرات الطبية والتواصل العلمي مع المنظمات العلمية الدولية ومن بينها اتحاد القلب العالمي الذي يضم بعضويته أكثر من 200 منظمة موزعة على أكثر من مائة دولة بأنحاء العالم.