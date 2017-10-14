ليلى الشافعي

تنطلق اليوم حملة جمعية المنابر القرآنية «لنحقق حلمهم» وذلك لمساعدة فئة الصم بحضور وزير الشؤون الاجتماعية هند الصبيح وعدد من العلماء والمفكرين الخليجيين بينهم د.خالد المذكور ود.خالد الجبير ومجموعة من دعاة الكويت وذلك في العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء في مجمع الجيت مول.



وذكر هشام الكندري رئيس اللجنة التحضيرية لحملة «لنحقق حلمهم» أن الحملة تعتبر من الحملات التخصصية التي تخص ذوي الاعاقة، وقد خصصت لإخواننا وأخواتنا من فئة الصم.



وايمانا من جمعية المنابر القرآنية بأهمية لفت الانظار لفئة الصم خصصت مشروع مواهب القلوب الذي يخص جميع الاعاقات.

من جانبها، قالت مها الحمدان الموجه الفني للاجتماعيات وخبيرة لغة الاشارة العربية والمترجمة بوزارة العدل ان الكويت رائدة بتقديم كافة الاحتياجات وبشكل مكثف لذوي الاعاقة بوجه العموم وللاعاقة السمعية بوجه خاص.

وفي ذات السياق، شكرت الخبيرة الدولية جليلة الحمدان استشارية الجودة الدولية ورئيس مبادرة قائد كفو جمعية المنابر القرآنية ومبادرتهم «لنحقق حلمهم» والتي تستهدف فئة غالية على قلوب جميع الكويتيين.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية أحمد الباطني إن الجمعية تتشرف بخدمة جميع شرائح المجتمع في مجال نشر القرآن الكريم وعلومه، كما تضع الجمعية على عاتقها خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مشروعها «مواهب القلوب» الذي يهتم بهذه الفئة المهمة في المجتمع، وذلك بهدف النهوض بهم وتوفير احتياجاتهم في مجال حفظ كتاب الله تعالى وتعلمه وتدبره.



وعن مبررات الحملة، أوضح الباطني أنها تنطلق من حاجة إخواننا الصم إلى تعريف المجتمع بهم والتعرف على آمالهم وطموحاتهم في التغلب على الإعاقة السمعية وما تسببه لهم من حرج وصعوبة في التعامل مع الآخرين في شتى مناحي الحياة التعليمية والصحية والوظيفية والدينية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.



وعن رؤية المشروع وأهدافه، ذكر الباطني أنه يسعى إلى أن تكون الجمعية نموذجا يحتذى به في العناية بالصم في مجال ربطهم بكتاب الله عز وجل، وإلى تحسين حياة الأفراد الصم في المجتمع الكويتي من خلال تمكينهم اجتماعيا وشرعيا ومعرفيا.