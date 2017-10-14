فاجأنا المشرف على مزرعة المرحوم محمد مطلق العصيمي في العبدلي حميد (ابوعادل) بقوله: ان الكويت تصدر التمور الى العراق ومنذ بضع سنين من خلال مزرعة «العصيمي» الشهيرة بإنتاج التمور في منطقة العبدلي الزراعية.



وأضاف في حديثه لـ «الأنباء» يوم السبت الفائت ان العمل جار مع بداية الشهر الجاري لإعداد حوالي 30 طنا من التمور الكويتية (إنتاج مزرعة العصيمي) تمهيدا لتسليمها الى احد تجار الكويت الذي يقوم بدوره بتصديرها الى العراق الشقيق، وتحديدا الى منطقتي البصرة والناصرية القريبتين من منطقة العبدلي الكويتية، وللعلم فهذه ليست المرة الاولى التي تصدر الكويت جزءا من تمورها الى العراق، فقد صدّرت قبل هذه المرة عدة مرات والإقبال على التمور الكويتية من نوع «برحي» الشهي والنظيف في تزايد مستمر ببعض الاسواق العراقية، رغم شهرة العراق قديما، بزراعة النخيل وإنتاج التمور إقليميا وعربيا ودوليا..!



ويقدّر أبوعادل عدد اشجار النخيل في مزرعة «العصيمي» الشاسعة والمنظمة والبديعة في العبدلي بحوالي 5 آلاف نخلة مثمرة، تصدر جزءا من انتاجها الى العراق والباقي يصنعه العصيمي اخوان محليا للاستهلاك المحلي (العائلي) بالكبس المتقن والفاخر، في مثل هذه الايام وحتى شهر نوفمبر من كل عام عبر مصنع بسيط لتعبئة التمور أقاموه على جزء من اجزاء مزرعتهم المترامية الاطراف في العبدلي..!

لأول مرة في منطقة الوفرة الزراعية

مزاد لبيع التمور الكويتية!

عصر يوم الجمعة الموافق 29/9/2017 وعلى طريق 600 من منطقة الوفرة الجديدة، كان بعض الناس على موعد مع أول مزاد للتمور في جنوب الكويت، نظمه المزارع مساعد الشحيتاوي، أملا بمساعدة منتجي التمور على تسويق منتجاتهم بأسعار مربحة.

ورغم تواضع هذا المهرجان من حيث التنظيم والحضور.. وحتى المكان، إلا ان فضله انه اول مهرجان للتمور في الوفرة.

مختار الوفرة د.التويم الذي تفقد هذا المهرجان قال لـ «الأنباء»: إن المزاد الذي جرى لكميات لا بأس بها من التمور المحلية ساعد على تسويقهم لهذه الكميات بأسعار مناسبة، لأن البديل أن يذهبوا بها الى بعض مصانع تعبئة التمور وهذا مكلف ومتعب في آن واحد.

وقال أبوفيصل: مكان المهرجان غير مناسب لأنه لا توجد به مظلات تقي الحضور من حرارة الشمس القوية، لكنها البداية، وكل بداية لها مشاكلها، والعبرة بمن يتفادى هذه المشاكل في الموسم المقبل إن شاء الله.

ولا يسعني سوى شكر منظم هذا المهرجان المزارع مساعد الشحيتاوي واقول له: الى الأمام.. وأدعو الجهات المعنية لتشجيعه وتشجيع غيره ممن يرغب في إقامة مهرجان للتمور في مزرعته نهاية كل أسبوع من أسابيع موسم انتاج البلح (الخلال) والمناصيف (الرطب) والتمور، في الوفرة أو العبدلي.. وتوفير سبل الراحة لحضور هذه المهرجانات لأنهم يقدمون من مناطق سكنية كويتية نائية (بعيدة) عن الوفرة والعبدلي.. وكل عام وأنتم بخير.

تجزئة المزارع الكبيرة.. تزيد الأعباء والمشاكل في الوفرة والعبدلي

البالود: دعم النخلة تراجع.. ودعم العلف أُلغي.. فماذا بعد؟!

قسائم في المناطق الزراعية.. تستثمر بطريقة خاطئة

النخيل المثمر.. يُساهم في تحقيق جزء من أمننا الغذائي





انتقد المزارع مصلح البالود سماح هيئة الزراعة بتجزئة المزارع الى مساحات اقل من 20 ألف متر مربع مع ان المساحة النموذجية يجب ألا تقل عن 50 ألف متر مربع.

وقال في حديثه لـ «الأنباء» ان الاسراف في تجزئة القسيمة الكبيرة الى قسائم صغيرة تصل احيانا الى 7 آلاف و500 متر وربما هناك اقل زاد من الثقل الكهربائي مثلا، الأمر الذي صار يسبب انقطاعات عديدة مفاجئة للكهرباء في الوفرة والعبدلي تنعكس بالسلب على انتاج المزارعين المنتجين، ناهيك عما سببه هذا القطع والتمزق والتفتت للأراضي الزراعية من ازدحام طرق وبالتالي حوادث سيارات مفجعة، معبرا عن استغرابه لقيام هيئة الزراعة بقيادتها السابقة بتوزيع هذا الكم الهائل من القسائم الزراعية والسماح بتجزئة المزارع الانتاجية الكبيرة من دون التنسيق مع الجهات المعنية، لتكون هناك زيادة في الخدمات تواكب الزيادة في المزارع، متوقعا ان تتحول الوفرة بالتدريج الى منطقة سكنية ترفيهية، وهذه خسارة لأن الوفرة ما صارت زراعية إلا بعد جهد جهيد وتعب ومال كثير.

قسائم مخالفة

وبيّن ابو مشعل ان المزارع الذي تُمنح لبعض الفئات تجدها تستثمر احيانا في غير الغرض الذي مُنحت بموجبه، فتجد مثلا صاحب حيازة للنحل يبتعد عن تربية النحل وانتاج العسل، ويحولها الى نشاط آخر، والمؤسف ان احدهم حولها من انتاج العسل الشهي الى انتاج السماد الكريه، فكيف يحدث هذا؟ وكيف تقبل به الجهات المعنية بأمر منطقة الوفرة؟ كما انتقد المزارع المخضرم مصلح البالود تخفيض الدعم الحكومي المصروف للنخلة المثمرة، فقد كان اول اقراره بخمسة دنانير للنخلة المثمرة الواحدة، ثم صار بثلاثة دنانير ونصف، والآن صار بدينارين سنويا، والمشكلة انهم ـ اي مجلس ادارة هيئة الزراعة ـ لم يعلن هذا الموسم عن المبلغ المخصص لدعم النخيل المثمر، فلماذا؟ ثم اريد ان اسأل من يقول ان عدد النخيل زاد، وبالتالي مضطرون لتخفيض مبلغ الدعم: هل بالفعل لا يتم صرف دعم النخيل الا للنخلة المثمرة؟ وهل هو دقيق ومبني على احصاء سليم وصحيح لكل مزرعة بالوفرة والعبدلي؟!

واضاف: النخلة ـ والكل يعرف هذا ـ اولى بالدعم الحكومي من دعم بعض الثمريات، لأن النخلة المثمرة اثمارا جيدا تسهم بالفعل في تحقيق جزء من الأمن الغذائي المأمول في بلادنا، فلماذا تخفيض دعم النخلة؟ وأين دعم العلف الاخضر المزروع في مزارعنا؟ وهو العلف الضروري والحيوي لما نربيه من اغنام وماعز وابل وابقار في العديد من مزارع الوفرة والعبدلي النائيتين.

المزارع آخر من يعلم

وخلص المزارع ابو مشعل الى القول: للأسف الشديد المزارع المنتج مغيب ولا يشارك في اتخاذ القرارات الخاصة بعمله وانتاجه وحاضره ومستقبله الزراعي، فها نحن لا نعرف بالضبط ما ميزانية الدعم الزراعي النباتي للموسم الزراعي الجديد 2017 ـ 2018، وهل كما هي حوالي 8 ملايين ونصف المليون ام انها نقصت مليوني دينار كما نسمع او نقرأ في الصحف الزراعية؟

الزراعيِّون الأوائل

جاسم الحبشي.. الدَّاعي لتملُّك الأرض الزراعية..

يُعتبر المزارع جاسم محمد محيسن الحبشي من مزارعي الكويت الأوائل؛ فقد زرع وهو في ريعان شبابه في منطقة الجهراء، مساعدا لوالده المرحوم محمد الحبشي، وخصوصا زراعة النخيل المثمر والعلف الأخضر (الجت) وبعد الزحف العمراني للجهراء اتجه المزارع «أبو حمد» للزراعة في منطقة العبدلي الزراعية مركزا على زراعة الجت فيها وهي الزراعة التي تميز بها وحقق نجاحات باهرة فيها.. حتى الآن شارك المزارع جاسم المحيسن في تأسيس منطقة العبدلي الزراعية في أقصى شمال الكويت وكان له دور كبير في إنشاء الاتحاد الكويتي للمزارعين وجمعية العبدلي الزراعية.

ومما يسجل لصالح المخضرم «الحبشي» انه حافظ على مزرعته الشاسعة في العبدلي فلم يقسمها أو يجزئها ويبيعها.. كما فعل معظم زملائه في العبدلي والوفرة.. داعيا أولاده لمواصلة مشواره المضني في زراعة الحدود الصحراوية في الشمال، ويعتبر أبو حمد من أقوى الداعين إلى تملك المُزارع الكويتي لمزرعته أو أرضه إذا زرعها لمدة طويلة في العبدلي والوفرة الحدوديتين النائيتين تماشيا مع المقولة الموروثة: «الأرض الصحراوية لمن يزرعها»!.

مجرد سؤال.. لمجلس إدارة هيئة الزراعة

ما الخدمات والإرشادات التي يقدمها مركز إدارة هيئة الزراعة في منطقة الوفرة الزراعية للمزارعين المنتجين فيها؟ أم إنه صار مجرد كتلة خرسانية مسكونة ومليئة بالموظفين وعائلاتهم، كما يقول المزارع راكان بن حثلين شبه المقيم في الوفرة الآن! ثم كم عدد العاملين في هذا المبنى وهل كلهم يداومون وينتجون؟ وأين أبحاث النبات والحيوان والطير.. أين الأدوية وأين الألواح الصفراء؟! أم ان مهمة هذا المبنى الكبير والمكلف على الدولة إحصاء المزروعات فقط؟! أين زيارات العاملين في هذا المبنى للمزارع الكثيرة لمساعدة حائزيها على تنمية وتطوير الثروة الزراعية بمختلف قطاعاتها: نبات، حيوان، أسماك؟ نريد أن نعرف!

وبالمناسبة: لماذا لا يتم فصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن منصب المدير العام لهذه الهيئة الحكومية، أسوة بما هو حادث في بلدية الكويت؟!

دعوة.. لمنتجي الخيار

دعوة لمنتجي الخيار الطازج لإغلاق كرتون تعبئته بالنايلون المصمغ من جميع جهاته قبل طرحه للبيع في الاسواق المحلية لمنع بعض الشريطية (البائعين) من سحب عدة ثمار منه، قد تصل احيانا الى 4 خيارات، خصوصا من جانبيه (الايمن والأيسر) المفتوحين دائما.

ويأيها المستهلكون، الأفضل لكم شراء الطماطم بالكيلو.. الى ان ينشط رجال المراقبة والتفتيش ويمنعوا الغش في صناديق الطماطم المغلقة بالنايلون اللاصق الشفاف.

مزارع العبدلي والوفرة تستقبل روّادها.. ومحبّي خضرتها النضرة..

إيذانا بعودة الحياة إلى مزارع الكويت تستعد العديد من المزارع في العبدلي والوفرة النائيتين لاستقبال محبي الخضرة ورواد البر الزاخر بالحياة الطبيعية ولاسيما في أيام نهاية الأسبوع الجمعة والسبت وحتى نهاية شهر أبريل المقبل.

ومن هذه المزارع مزرعة «البحيرة الزرقاء» في العبدلي التي اعلن حائزها عبدالرحمن العوضي عن موعد افتتاحها للناس يوم 13/10/2017 ومحمية «باب دكالة» وسط شارع عبدالرحمن الصفران في العبدلي ذاتها ومزرعة «سدير» بمنطقة أم نقا (جنوب العبدلي).



أما في الوفرة، فهناك العديد من المزارع التي تستقبل محبي الخضرة والمزارع البديعة مثل مزرعة جميل السلطان ومزرعة أخيه فيصل السلطان «الفيصلية» ومزرعة معرفي ومزرعة عدن أول الوفرة القديمة.

وفي موضوع ذي صلة رصدت «الأنباء» يوم الجمعة الفائت سوقا مصغرا لبيع بعض احتياجات العمال الزراعيين من ملابس ومأكولات مقابل مسجد «الفوز» في العبدلي، يبدأ مع ضحى يوم الجمعة حتى نهاية صلاة الظهر.. أملا بأن يتسع ويكون على غرار سوق الجمعة في الوفرة.

جائزة «خليفة» الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

فتح باب الترشيح لجائزة «خليفة» الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي للدورة العاشرة 2018.

والدعوة مفتوحة لمزارعي الكويت وتحديدا لأصحاب بساتين النخيل في العبدلي والوفرة فيها للاشتراك في هذه الدورة، أملا في الفوز بإحدى جوائزها المادية القيمة، وفق مصادر الهيئة العامة لشؤون الزراعة، والاتحاد الكويتي للمزارعين!